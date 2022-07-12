Юрия Дудя оштрафовали на ₽120 тыс. по статье о гей‑пропаганде среди детей

Мировой судья в районе Лефортово в Москве оштрафовал журналиста Юрия Дудя на 120 тысяч рублей по административному делу, возбужденному по статье о гей-пропаганде. Об этом "Медиазоне" сообщили в пресс-службе суда.
Согласно карточке административного дела, суд вынес решение 7 июля. Журналиста признали виновным в пропаганде "нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета".
Что стало поводом для административного дела, в суде не уточнили. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина утверждает, что протокол в отношении Дудя составили из-за интервью художника и открытого гея Федора Павлова-Андреевича, которое вышло на ютьюб-канале "вДудь" в апреле 2021 года. Глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков подтвердил, что Дудя оштрафовали из-за этого интервью. Решение суда будет обжаловано, сообщил Чиков.
В октябре прошлого года Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей по протоколу о пропаганде наркотиков в интернете.
В апреле Минюст признал журналиста "иностранным агентом".
- В июне 2013 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды. Европейский суд по правам человека признал закон дискриминационным.
- Статья "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" предусматривает в качестве наказания высокие штрафы и административные аресты до 15 суток.
- В июле 2022 года комитет Госдумы по информационной политике предложил запретить "пропаганду нетрадиционных отношений" в России безотносительно возраста.