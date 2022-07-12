Юрия Дудя оштрафовали на ₽120 тыс. по статье о гей‑пропаганде среди детей

Мировой судья в районе Лефортово в Москве оштрафовал журналиста Юрия Дудя на 120 тысяч рублей по административному делу, возбужденному по статье о гей-пропаганде. Об этом "Медиазоне" сообщили в пресс-службе суда.

Согласно карточке административного дела, суд вынес решение 7 июля. Журналиста признали виновным в пропаганде "нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета".

Что стало поводом для административного дела, в суде не уточнили. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина утверждает, что протокол в отношении Дудя составили из-за интервью художника и открытого гея Федора Павлова-Андреевича, которое вышло на ютьюб-канале "вДудь" в апреле 2021 года. Глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков подтвердил, что Дудя оштрафовали из-за этого интервью. Решение суда будет обжаловано, сообщил Чиков.

В октябре прошлого года Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей по протоколу о пропаганде наркотиков в интернете.

В апреле Минюст признал журналиста "иностранным агентом".