Южная Корея впервые разрешила поставить гаубицы Украине

Сеул впервые одобрил поставку Украине из Польши гаубиц Krab с южнокорейскими компонентами. Об этом сообщает Reuters.

Польские гаубицы производит компания Huta Stalowa Wola. Она подписала контракт на производство южнокорейских шасси в Польше с компанией Samsung Techwin в 2014 году.

Варшава объявляла о поставках Krab для украинской армии в мае прошлого года. Южная Корея тогда официально не подтверждала, что дала своё разрешение на реэкспорт оружия со своими компонентами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Сеула будут разрушены, если Южная Корея отправит Киеву вооружение. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ответ сообщил, что Сеул предоставляет Украине только гуманитарную помощь.

Представитель программы оборонных закупок Южной Кореи разговоре подчеркнул, что напрямую оружие Украине правительство по-прежнему не передаёт.

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