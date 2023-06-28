Южнокорейцы официально стали моложе

Граждане Южной Кореи официально стали моложе на год или два: сегодня, 28 июня, страна перешла на международную систему подсчёта возраста.



Согласно прежней системе, южнокорейцы рождались уже годовалыми и становились старше с наступлением нового года. Это означало, что ребёнку, родившемуся 31 декабря, уже 1 января исполнялось два года.

Теперь в официальных документах возраст будет исчисляться так же, как в остальном мире. "Надеемся, что юридические споры, жалобы и социальная неразбериха, вызванные тем, как рассчитывать возраст, значительно сократятся", — заявили в правительстве Южной Кореи.

Согласно прошлогоднему опросу, 86% южнокорейцев сказали, что перейдут на новую систему и в повседневной жизни.

Точная причина традиционного подсчёта возраста в Южной Корее неизвестна. По одной из версий, при рождении учитывается — и округляется до года — время, проведённое в утробе матери. Другие теории связывают метод с древней азиатской системой счисления, в которой не было понятия нуля.