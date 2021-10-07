За 5 лет ЕСПЧ взыскал с России €3,5 млн компенсаций за пытки в колониях 

С 2015-го по 2020-й годы Европейский суд по правам человека постановил взыскать с российских властей три с половиной миллиона евро в пользу заявителей, которые подавали иски в ЕСПЧ по делам о пытках и бесчеловечных условиях содержания в местах лишения свободы.

Отмечается, что подобные жалобы поступали в европейскую судебную инстанцию из 46 регионов России. В пятёрке лидеров по количеству исков и сумме компенсаций - Нижегородская, Костромская, Ленинградская и Свердловская области, а также Забайкальский край.

Накануне ЕСПЧ присудил более 500 тысяч евро 17 россиянам по искам о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов и нарушении права на справедливое судебное разбирательство.