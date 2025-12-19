За "дискредитацию духовных ценностей" предлагают штрафовать

В Госдуму был внесён законопроект о штрафах до 3 млн рублей для онлайн-кинотеатров и социальных сетей за публикацию контента, который дискредитирует так называемые традиционные российские духовно-нравственные ценности, пишет "Коммерсант".

За распространение материалов, которые посчитают дискредитацией, граждан предлагается штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 100 тысяч рублей, юридических лиц – до 700 тысяч рублей. При повторном правонарушении штрафы увеличиваются до 150 тысяч рублей для граждан, до 400 тысяч рублей – для должностных лиц и до 3 млн рублей – для юридических лиц.

При этом, если контент будет удален в течение суток с момента отзыва прокатного удостоверения, административная ответственность наступать не будет. Ответственность также не будут накладывать на контент, опубликованный до даты вступления в силу закона. Документ, если его поддержат депутаты, может вступить в силу первого марта 2026 года. Собеседники издания в крупных онлайн-кинотеатрах считают инициативу "избыточной", так как до сих пор нет чётко обозначенных критериев, какой контент содержит "духовно-нравственные ценности".

В августе 2025 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отказ в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим эти ценности. Кроме того, владельцев онлайн-кинотеатров и соцсетей обязали не допускать распространения произведений, отрицающих традиционные российские духовно-нравственные ценности, отмечает "Настоящее Время".

В указе Путина об "основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" выделено 17 традиционных ценностей, среди которых в том числе "патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным". Что такое дискредитация этих ценностей и кто будет определять, совершена ли дискредитация, в указе не говорится.