За два дня север сектора Газа покинули около 100 тысяч жителей

Около 100 тысяч мирных жителей остававшихся на севере сектора Газа, за четверг и пятницу переместились на юг по установленному Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) гуманитарному коридору. Режим работы коридора продлён до шести часов ежедневно. Израильская армия призывает всё мирное население города Газа и северной части сектора эвакуироваться, чтобы не позволить бойцам группироваки ХАМАС (признана террористической в США и Евросоюзе) использовать себя в качестве живого щита.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил в пятницу, что израильские войска действуют в самом городе Газа, и уже уничтожили несколько ключевых позиций ХАМАС, убив около 150 боевиков. Среди разрушенной инфраструктуры радикальной группировки - завод по производству боеприпасов, пусковые ракетные установки и подземные туннели.
Израильская газета Haaretz процитировала слова Хагари: "Мы разбираемся с ними [бойцами ХАМАС - РС] в тоннелях. Бросаем гранаты, не лезем в ловушку, затем взрываем шахты и разрушаем подземную инфраструктуру. Это сложные боевые действия. У нас действует бронетанковый корпус вместе с пехотой и с инженерным корпусом".
The Times of Israel передаёт, что началась эвакуация крупнейшей больницы Газы - Аль-Шифа. Издание ссылается на руководство медучреждения. ЦАХАЛ полагает, что внутри больницы и в туннелях под ней ХАМАС оборудовал свои командные пункты и огневые позиции. По сообщению контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа, в больнице находятся около 2500 пациентов, и ещё тысячи мирных жителей могут скрываться в ней в надежде на безопасность.
Боевые действия продолжаются не только в секторе Газа. ХАМАС продолжает обстреливать центр и юг Израиля. В пятницу воздушные тревоги звучали в Сдероте - городе в южной части страны, который ранее был почти полностью эвакуирован из-за опасности обстрелов. Кроме того, продолжаются обстрелы севера Израиля с территории Ливана - предполагается, что ответственность за них несёт радикальная исламистская группировка "Хезболла".
- Нынешнее резкое обострение ситуации в Газе началось после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в ходе которого были убиты около 1400 человек, главным образом мирные израильтяне. Израиль начал ответную операцию против ХАМАС, под контролем которой находится сектор Газа. Целью операции называется полное уничтожение структур ХАМАС в Газе.
- Многие страны мира призывают к прекращению огня в Газе, указывая на то, что в результате бомбардировок и наземной операции погибло множество мирных жителей. По данным контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения, их число достигло 11 тысяч. Израиль заявляет, что не пойдёт на прекращение огня во всяком случае до освобождения всех захваченных ХАМАС 7 октября заложников.
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