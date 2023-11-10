За два дня север сектора Газа покинули около 100 тысяч жителей

Около 100 тысяч мирных жителей остававшихся на севере сектора Газа, за четверг и пятницу переместились на юг по установленному Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) гуманитарному коридору. Режим работы коридора продлён до шести часов ежедневно. Израильская армия призывает всё мирное население города Газа и северной части сектора эвакуироваться, чтобы не позволить бойцам группироваки ХАМАС (признана террористической в США и Евросоюзе) использовать себя в качестве живого щита.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил в пятницу, что израильские войска действуют в самом городе Газа, и уже уничтожили несколько ключевых позиций ХАМАС, убив около 150 боевиков. Среди разрушенной инфраструктуры радикальной группировки - завод по производству боеприпасов, пусковые ракетные установки и подземные туннели.

Израильская газета Haaretz процитировала слова Хагари: "Мы разбираемся с ними [бойцами ХАМАС - РС] в тоннелях. Бросаем гранаты, не лезем в ловушку, затем взрываем шахты и разрушаем подземную инфраструктуру. Это сложные боевые действия. У нас действует бронетанковый корпус вместе с пехотой и с инженерным корпусом".

The Times of Israel передаёт, что началась эвакуация крупнейшей больницы Газы - Аль-Шифа. Издание ссылается на руководство медучреждения. ЦАХАЛ полагает, что внутри больницы и в туннелях под ней ХАМАС оборудовал свои командные пункты и огневые позиции. По сообщению контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа, в больнице находятся около 2500 пациентов, и ещё тысячи мирных жителей могут скрываться в ней в надежде на безопасность.

Боевые действия продолжаются не только в секторе Газа. ХАМАС продолжает обстреливать центр и юг Израиля. В пятницу воздушные тревоги звучали в Сдероте - городе в южной части страны, который ранее был почти полностью эвакуирован из-за опасности обстрелов. Кроме того, продолжаются обстрелы севера Израиля с территории Ливана - предполагается, что ответственность за них несёт радикальная исламистская группировка "Хезболла".