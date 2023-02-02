За год население России сократилось на 555 тысяч человек

На 1 января 2023 года в России (с учётом аннексированного Крыма) проживали 146,4 миллиона человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Цифры приведены с учётом данных всероссийской переписи населения-2021, они включают в себя население Крыма, но не учитывают жителей четырёх частично оккупированных областей Украины, которые в Кремле считают регионами России.

За весь 2022 год население России уменьшилось на 555 тысяч человек - цифры учитывают естественное движение населения и миграцию. При этом только за неполный 2022 год естественная убыль составила более 543 тысяч человек, а миграционный отток (эксперты отмечают, что он не учитывает приехавших в Россию после начала войны жителей Украины и уехавших из-за войны россиян) – более 20 тысяч.

На основе данных Росстата за предыдущие годы РБК сделал инфографику, из которой следует, что численность россиян снижается пятый год подряд: в прошлом году сокращение было рекордным с 2002 года из-за пандемии COVID-19 и снижения рождаемости.

В 2022 году значительнее остальных регионов России сократилось население Ростовской области – на 28,6 тысячи человек. Следом расположились Нижегородская и Саратовская области.

Более других выросло население Москвы – на 82,4 тысячи человек. Сейчас в российской столице почти 13,1 миллиона жителей. Также прирост населения отмечается в Московской области и Дагестане.