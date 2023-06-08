За год войны прибыль оставшихся в России компаний выросла в 1,5 раза

В 2022 году сотня компаний из "недружественных" стран, оставшихся в России после её вторжения в Украину, увеличила прибыль в полтора раза – до 1,1 триллиона рублей. Об этом говорится в исследовании "Новая газета Европа".

Больше всех на российском рынке заработала французская топливная компания Total – 269 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее. Total всё ещё владеет долями в российских газовых проектах. Компания заявляет, что европейские санкции и законы России не позволяют найти нероссийского покупателя на её доли.

Самый значительный рост прибыли в России – у американской компании Mondelēz. Среди прочего она производит кондитерские изделия под марками Milka, Alpen Gold, Oreo. В 2022 году российская прибыль Mondelēz увеличилась более чем в четыре раза. Почти такой же рост у ещё одного американского производителя – PepsiCo.

Более чем в три раза увеличил свою прибыль в России и австрийский Raiffeisen Bank – до 141 миллиарда рублей. Он получил финансовое преимущество после того, как российские банки были отключены от системы международных переводов SWIFT в ответ на вторжение России в Украину. В российском банковском секторе прибыль больше только у "Сбера".

По словам экспертов, рост прибыли не всегда связан с ростом доходов – он может говорить о сокращении расходов на инвестиции в производство и рекламу.

Иностранным компаниям становится всё сложнее уйти из России. Сейчас они не могут продать свой бизнес или долю в российской компании без одобрения российских властей. Помимо этого, они должны предоставить покупателю скидку в 50% и внести "добровольный взнос" в бюджет России – до 10% от оценочной стоимости бизнеса. При определённом раскладе иностранная компания, продавая свой российский бизнес, может не получить за него ничего.

В Минфине признавали, что правила ужесточили специально, чтобы сделать выход из России невыгодным. По подсчётам Киевской школы экономики, после начала войны с российского рынка удалось уйти только 7% иностранных компаний, 41% продолжает работать в прежнем режиме, остальные ввели разные ограничения на работу в стране.