За год войны в Украине убили не менее 50 правозащитников и журналистов

За год полномасштабного российского вторжения в Украине были убиты не менее 50 правозащитников, журналистов и гуманитарных волонтёров. Такие цифры приводит международный проект Front Line Defenders.

Проект отмечает, что Россия с самого начала войны была нацелена на украинских правозащитников из-за их деятельности по документации и передаче свидетельств о действиях российских военных в Украине. Эти свидетельства необходимы для будущих судов.

По данным проекта, в 2022 году Украина вышла на второе место в мире по количеству жертв среди правозащитников и журналистов, уступив только Колумбии с 186 убитыми. В предыдущие три года подобные убийства в Украине проект не фиксировал. В 2018 году в список попал экоактивист Николай Бычко, которого нашли повешенным в лесу, – есть версия, что это было убийство, замаскированное под суицид.

Ранее украинская правозащитная организация Zmina подсчитала, что Россия также похитила или незаконно удерживала не менее 386 правозащитников, журналистов и волонтёров. По сведениям организации, многие из них сообщили о пытках во время своего нахождения в плену у российских войск.