ООН подтвердила гибель 17 журналистов на войне в Украине

С начала российского вторжения в Украину в результате боевых действий погибли 17 журналистов, ещё 14 были ранены. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на Совете по правам человека ООН. На Совете обсуждался доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

По данным ООН, четверо пострадавших журналистов сообщили, что они преследуются из-за своей профессиональной деятельности. Как минимум семеро погибли под обстрелами, из них пять – скорее всего, в результате российских атак. Ещё пять журналистов были убиты в районах активных боевых действий, во всех случаях личности нападавших не установлены. Одного журналиста похитили военные с российской стороны, его пытали – журналист скончался вскоре после освобождения.

ООН отмечает, что среди погибших и раненых журналистов по меньшей мере пять женщин. Среди них сотрудница Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич и российская журналистка Оксана Баулина.

Кроме того, мониторинговая миссия ООН зафиксировала семь случаев похищения работников СМИ на территориях, оккупированных российскими войсками. В начале марта в Херсонской области российские военные задержали журналиста, он провёл в заключении восемь дней, его близким не сообщали, где он находится, – этот журналист был освобождён.

Также ООН подтвердила, что российская армия как минимум дважды целенаправленно расстреляла автомобиль с журналистами. Журналисты пытались выехать из Ирпеня под Киевом на машине с белым флагом и надписью PRESS.