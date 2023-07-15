За месяц площадь лесных пожаров в России выросла в 43 раза

Сейчас в России горят свыше 700 тысяч гектаров леса. За месяц площадь пожаров выросла в 43 раза, следует из данных "Авиалесоохраны".

Более 98% горящих лесов находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Огонь распространяется стремительно. За месяц площадь горящих лесов в Якутии выросла в 6500 раз, в Амурской области и в Хабаровском крае – более чем в 260 раз. Большую часть лесных пожаров власти традиционно тушить отказались. В регионах ввели режим ЧС.

По сравнению с прошлым годом ситуация значительно ухудшилась. Ровно год назад в России горело около 274 тысяч гектаров леса, то есть в 2,6 раза меньше. Скорость распространения огня тоже была ниже. При этом большую часть пожаров власти опять же не тушили.

Каждый год в России горят миллионы гектаров леса. В 2023 году огонь прошёл уже свыше двух миллионов гектаров. В течение 2022 года в России горело больше трёх миллионов гектаров леса, в 2021 – более десяти (это в сорок раз больше площади Москвы).

Помимо лесов, от пожаров гибнут люди и животные, огонь уничтожает дома и сельхозугодия. По этим фактам региональные отделы Следственного комитета России ежегодно возбуждают против местных чиновников уголовные дела о халатности. Некоторых суд обязывает выплатить штрафы.