За название Z фашистской и фак на её фоне дали штраф в 150 тысяч рублей

Суд в Саратовской области приговорил местного жителя Антона Корчагина к штрафу в 150 тысяч рублей за название символа Z "фашистским" и демонстрацию среднего пальца на его фоне.
Согласно приговору, в ноябре 2022 года Корчагин "публично выразил свои противоправные взгляды", показав средний палец на фоне латинской буквы Z на стекле припаркованного автомобиля, и заявил, что эта символика – фашистская. Также он, угрожая предметом вроде биты, требовал от жены хозяина автомобиля снять наклейку со стекла.
Ранее, в мае 2022 года, Корчагина приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии за комментарий "Да Z означает фашизм" в телеграме. В связи с этим суд признал Корчагина виновным в повторной дискредитации армии.
- Символ Z считается неофициальным символом военной агрессии России против Украины. Его наносят на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Символ неоднократно использовали на российских акциях в поддержку войны, в том числе с участием детей. Литеру Z рисовали на дверях квартир тех, кто выступает против войны в Украине, и даже размещали на курином филе.
- В России грозит штраф за порчу Z. Например, уже штрафовали за бросок краской в Z и плевок на Z.
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