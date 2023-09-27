За название Z фашистской и фак на её фоне дали штраф в 150 тысяч рублей

Суд в Саратовской области приговорил местного жителя Антона Корчагина к штрафу в 150 тысяч рублей за название символа Z "фашистским" и демонстрацию среднего пальца на его фоне.

Согласно приговору, в ноябре 2022 года Корчагин "публично выразил свои противоправные взгляды", показав средний палец на фоне латинской буквы Z на стекле припаркованного автомобиля, и заявил, что эта символика – фашистская. Также он, угрожая предметом вроде биты, требовал от жены хозяина автомобиля снять наклейку со стекла.

Ранее, в мае 2022 года, Корчагина приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии за комментарий "Да Z означает фашизм" в телеграме. В связи с этим суд признал Корчагина виновным в повторной дискредитации армии.