За неделю двое заключенных покончили с собой в тюменской колонии 

В тюменской исправительной колонии № 2 за неделю двое заключенных покончили с собой. Последний случай самоубийства произошел 3 декабря. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на управление ФСИН в регионе.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что второго погибшего заключенного зовут Алексей Лучков. Ему было 24 года. Последние полгода его заставляли выполнять самую грязную работу в колонии. Он покончил с собой в дежурной части.

По данным ФСИН, на место происшествия вызвали скорую помощь, но спасти заключенного не удалось – его обнаружили уже без признаков жизни. Ведомство проводит проверку по факту смерти.

Первого заключенного, который совершил самоубийство 28 ноября, звали Альфред Абдулин. Он работал хлеборезом в столовой той же колонии. По словам Осечкина, 5 декабря из ИК-2 в тяжелом состоянии вывезли еще двух человек.

Заключенные, отбывающие наказание в Тюменской области, несколько раз жаловались на вымогательства денег и тяжелые условия заключения. По их словам, так их наказывали за несогласие с условиями администрации колонии.

В феврале этого года в сеть попало видео с пытками заключенного в ИК-2. В управлении ФСИН заявили, что его пытали другие заключенные, у которых незаконно оказался телефон. В октябре 2019 года заключенные обвинили начальника ИК-2 в угрозе изнасилования. С 2016 года там же содержится бывший дворник Алик Кучашев, которого во время следствия и в колонии довели до инвалидности.

За пять лет в Тюменской области самоубийства совершили как минимум пять заключенных разных колоний.

Руководители колонии №2, по данным Znak.com, были замечены за получением взяток. На сайте областного Следственного комитета говорится, что в августе 2020 года одного из сотрудников ФСИН привлекли к ответственности взятку в размере более 200 тысяч рублей. Другого сотрудника обвиняли в попытке незаконного сбыта наркотических веществ.