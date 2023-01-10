За обнажённое фото у храма в Москве возбудили уголовное дело

Против московской блогерки Полины Моругиной, известной под псевдонимом Полина Фейс, возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает "Медиазона", которая обнаружила соответствующую карточку на сайте суда.
В 2021 году Моругина, чьё тело практически полностью покрыто татуировками, сфотографировалась на фоне московского храма. На опубликованном фото она обнажена и обута только в босоножки на каблуках.
Тогда в её отношении составили административный протокол по статье о публичном осквернении религиозных предметов. Позже его вернули в полицию для устранения ошибок и начали проверку по уголовной статье об оскорблении чувств верующих, пишет "Медиазона".
Тогда же Моругина удалила фото и свои аккаунты в соцсетях. По предъявленной уголовной статье ей грозит штраф до трёхсот тысяч рублей или до года лишения свободы.
- Российские власти продолжают преследовать граждан за фото у религиозных объектов. Уголовные дела возбуждали из-за фотосессий в нижнем белье на фоне мечети, со спущенными штанами перед храмом или с имитацией орального секса рядом с собором.
- Статью об оскорблении чувств верующих внесли в Уголовный кодекс после перформанса Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012 году. Самих участниц Pussy Riot судили по статье о хулиганстве.
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