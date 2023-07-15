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За полгода в США произошло 28 массовых убийств

Плакат "Оружие не умирает – в отличие от детей" на марше за контроль над оружием, 2022 год

За полгода в США произошло 28 массовых убийств, в которых погибли 140 человек. Это больше чем за любое другое полугодие как минимум с 2006 года. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Массовым убийством считается случай, в котором погибли не менее четырёх человек, не считая самого нападавшего. Базу данных о таких преступлениях Associated Press собирает совместно с USA Today и Северо-Восточным университетом США.

Новый максимум превысил предыдущий в 27 массовых убийств, зафиксированный в прошлом полугодии. "Раньше мы говорили, что их бывает два-три десятка в год", – сказал Джеймс Алан Фокс, профессор криминологии, курирующий базу. Он связывает рост числа убийств с ростом населения и увеличением количества оружия в США.

Огнестрельное оружие применялось почти во всех убийствах. Единственный иной случай – поджог дома в Монро, из-за которого погибли четыре человека.

Массовые убийства составляют лишь малую часть от общего числа применения оружия против людей в США. По более детальным данным Gun Violence Archive, за полгода в стране произошло 335 случаев массовой стрельбы. Общее количество нападений, в котором пострадал хотя бы один человек, превысило 9,5 тысяч за тот же период.

  • В США продолжается дискуссия об ужесточении контроля над оружием. Президент США Джо Байден регулярно призывает к "разумной" реформе закона об оружии. Резко против выступает Национальная стрелковая ассоциация США, которая настаивает на праве американцев на самооборону.

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