За пост президента Аргентины продолжат борьбу перонист и радикал

В воскресенье, 22 октября, Аргентина не смогла выбрать президента. Во второй тур вышли представитель правящей перонистской коалиции Серхио Масса и ультраправый либертарианский радикал Хавьер Милей.

Масса получил 36,7% голосов, Милей набрал 30% – вопреки последним предвыборным опросам, большинство которых показывали лидерство Милея. Чью-либо победу в первом туре не предсказывал ни один.

Выборы прошли на фоне растущей усталости от перонистов и экономического кризиса, который усугубился в стране из-за пандемии COVID-19 и рекордной засухи в этом году. 53-летний Милей, который сделал символом своей кампании бензопилу – как иллюстрацию планов по урезанию бюджетных расходов и расчленению политического истеблишмента – предложил спасать экономику радикально. В частности, он пообещал закрыть центробанк, перевести страну на доллары и отказаться от крупнейших торговых партнёров страны – Китая и Бразилии – в пользу США.

В свою очередь 51-летний министр финансов Масса продолжил убеждать аргентинцев, что для бедных жизненно важны государственная система соцзащиты и субсидии. Среди прочего он спрогнозировал резкое повышение стоимости проезда в случае своего поражения. После неожиданного третьего места на августовских праймериз правящая коалиция отменила подоходный налог для большинства аргентинцев. В результате её одобрение, согласно опросам, стало расти.

Второй тур президентских выборов назначен на 19 ноября. Его исход во многом зависит от того, как проголосуют избиратели Патрисии Буллрич из правоцентристского альянса, которая в первом туре заняла третье место с 23,8% голосов.

Явка в первом туре составила 77,6%, что стало одним из самых низких показателей в современной истории страны. Помимо президента, в воскресенье в Аргентине выбирали часть обеих палат конгресса, а также губернаторов, в том числе столичного. Большинство кресел заняли сторонники Массы, а губернатором Буэнос-Айреса останется перонист Аксель Кисиллоф.