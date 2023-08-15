За разлив топлива на Таймыре назначили исправительные работы

Суд в Норильске назначил обвиняемым в масштабном разливе топлива на Таймыре до полутора лет исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Согласно приговору, директор и трое сотрудников норильской ТЭЦ-3 "небрежно" отнеслись к выполнению своих обязанностей по эксплуатации "опасного производственного объекта" – резервуара, в котором хранилось дизельное топливо. В результате в мае 2020 года резервуар разрушился и разгерметизировался – и в окружающую вреду вылилось почти 21,2 тысячи тонн топлива.

Суд признал четверых сотрудников ТЭЦ виновными по статьям о нарушении требований промышленной безопасности и правил охраны окружающей среды. По первой от наказания обвиняемых освободили из-за истечения срока давности.

Ранее за аварию на ТЭЦ-3 "Норникель" выплатил рекордный штраф в размере 146,2 миллиарда рублей. Разлив стал одним из крупнейших в истории заполярной Арктики. Топливо попало в близлежащие реки и в озеро Пясино. Экологи предупреждали о долгосрочных последствиях аварии.