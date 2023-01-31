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За семь недель забастовок больницы Англии отменили 88 тысяч приёмов

Больницы Англии отменили более 88 тысяч приёмов за семь недель забастовок медсестёр и сотрудников скорой помощи. Медики недовольны сокращением реальных зарплат и налогообложением пенсий.

С 15 декабря английские больницы отложили стационарное лечение почти 11 тысяч пациентов – обычно оно включает проведение операций. Также были отменены более 56 тысяч амбулаторных приёмов, свыше 19 тысяч приёмов в общественных службах и больше 1,7 тысячи сеансов у психологов и психиатров. Эти данные опубликовала организация служб здравоохранения Англии NHS Providers.

"Шокирующие масштабы перебоев в работе – это прямой результат споров о зарплате между правительством и профсоюзами", – сказала Саффрон Кордери, врио директора NHS Providers.

Медики недовольны сокращением реальных доходов из-за того, что правительство много лет повышает им зарплаты ниже уровня инфляции. В британском профсоюзе медицинских работников отмечают, что с 2008 года реальные зарплаты медиков сократились в среднем почти на 35%.

Кроме того, врачи вынуждены сокращать рабочий день или даже уходить с работы из-за "несправедливых правил налогообложения пенсий", отмечают в профсоюзе. Забастовки продолжаются, вскоре к ним могут присоединиться старшие медицинские работники.

Министр здравоохранения Великобритании Стивен Баркли в ответ на забастовки медиков выразил сожаление, что они в них участвуют, и заявил, что "продолжит встречаться с профсоюзами, чтобы обсудить, что можно сделать с оплатой их труда".

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