Забирают связь

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который обяжет российских операторов отключать связь по требованию ФСБ. Сегодня в Госдуме проходит второе чтение.

Согласно документу, операторы связи должны "приостановить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов ФСБ…﻿ в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности".

При этом операторы не будут нести материальную ответственность перед клиентами за такие отключения.

Список условий для отключения определят правительство и президент. В документе не указаны конкретные случаи, при которых может быть отключена связь.

Замминистра цифрового развития Иван Лебедев отметил, что отключать интернет и связь полностью будут по специальным правилам. Но эти правила засекречены.

В ноябре 2025 года в Волгограде подали первый иск против оператора связи из-за постоянных отключений интернета. Истец требовал признать, что услуги исполняются ненадлежащим образом, и компенсировать ему ущерб.

Сейчас в России в основном отключают мобильный интернет. Власти начали делать это с 2025 года под предлогом борьбы с украинскими беспилотниками. По итогам 2025 года Россия стала мировым лидером по количеству отключений мобильного интернета.

Согласно данным проекта "На связи", в среднем ограничения вводятся в 63 регионах ежедневно. При этом интернет отключают даже в тех регионах, куда дроны ни разу не долетали.

О том, как власть нарушает права россиян, лишая их связи, говорим в программе "Лицом к событию" с журналистом Давидом Френкелем и программистом Кириллом Парубцом.