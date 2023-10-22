Забрали из метро на войну. Как нехватка сотрудников влияет на безопасность

В середине октября в московском метро столкнулись два поезда. Аварию спровоцировал один из руководителей метрополитена: он управлял составом, не являясь машинистом. Ранее работники столичного метро протестовали из-за переработок, вызванных дефицитом кадров. Его основные причины – пандемия коронавируса и российское вторжение в Украину.

Отключив приборы безопасности

Утром 11 октября на станции "Печатники" пустой поезд, которым управлял главный ревизор по безопасности Московского метрополитена Николай Козлов, врезался в перевозивший пассажиров обычный состав, стоявший в тот момент на станции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, произошел так называемый "накат" – когда один поезд "догнал" другой. Травмы получили пять человек, движение было остановлено на нескольких прилегающих станциях.

Как рассказал Радио Свобода лидер независимого профсоюза столичного метро Николай Гостев, у одного из руководителей метрополитена Николая Козлова было право управлять поездами, но он не имел достаточной практики, так как не является машинистом, перевозящим пассажиров.

– Он отключил все приборы безопасности. У человека большая должность, никто не сказал ему, что так ездить нельзя. По информации членов профсоюза, он всегда так ездил, просто до беды не доходило, – рассказывает Гостев.

По словам лидера профсоюза, никакой необходимости Козлову перегонять состав не было: ему просто нравилось управлять поездами.

Никто ему не сделал замечание, испугавшись должности

– Слабость у него такая, ему интересно было рулить. Отключив приборы безопасности, ты едешь, как тебе хочется. Проблема была в том, что ещё не рассосался пиковый интервал, перерывы между поездами были маленькие, он не рассчитал. Когда приборы безопасности отключаются, это видят все: и человек в кабине, и диспетчер. Никто ему не сделал замечание, испугавшись должности. Козлов – нормальный человек. Проблема в том, что сейчас в метрополитене начальнику перечить нельзя, даже если он нарушает заповеди безопасности, – объясняет он.

По словам Гостева, в результате инцидента уволен начальник депо "Печатники", а управлявший поездом Николай Козлов до сих пор в больнице. Прокуратура московского метрополитена проводит доследственную проверку. Радио Свобода направило вопросы в пресс-службу московского метро, на момент публикации ответы от них получены не были.

По информации телеграм-канала "Делай метро лучше", расследование столкновения поездов продлено на месяц. Начальник Московского метрополитена Николай Козловский признал в официальном телеграм-канале Департамента транспорта Москвы, что причиной аварии стало отключение машинистом автоматической системы регулирования скорости.

Ковид, война, переработки

Если управление пустым составом и было личной инициативой одного из топ-менеджеров столичной подземки, то в Московском метрополитене в целом большой кадровый голод. Это подтверждает собеседник Радио Свобода в руководящих службах метрополитена.

– Многих машинистов на войну забрали. Ну и вообще у них жесткие условия: штрафы за опоздание всего на минуту, например. Не каждый для такой работы подходит, – рассказывает он.

В августе, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен работников метро одновременно взяли больничные после того, как под колесами поезда погиб их коллега. Представители профсоюза утверждают, что он трое суток подряд находился на работе и от переутомления упал на рельсы.

На такие зарплаты при таких нагрузках люди не идут

– У ребят накипело: в метро люди работают с тремя выходными в месяц, перерабатывая по 20 и более часов сверх нагрузки. Эксплуатация работников выросла в разы, за такие большие объемы переработок ни дополнительных отпусков, ни дополнительных премий не дают, люди работают на износ. Недокомплект машинистов в московском метро – порядка 800 человек, всего машинистов около 7 тысяч. Стандартная зарплата машиниста, отработавшего 10 лет – 110 тысяч, с переработками по 20 часов – 130-135 тысяч. На такие зарплаты при таких нагрузках люди не идут, – рассказывает Гостев.

Петиция к мэру Москвы Сергею Собянину на Change.org с требованием повысить зарплаты работникам метро набрала более 30 тысяч подписей, но, по словам Гостева, ситуация не изменилась.

Он говорит, что основная причина кадрового голода – открытие большого количества новых станций и линий. Минимальная подготовка машиниста занимает десять месяцев, стандартная – более года, кадровая служба метро не успевает вовремя набирать и готовить сотрудников для новых линий подземки.

По данным московской мэрии, с 2011 года протяженность московского метро выросла более чем в полтора раза. Построено и реконструировано более 230 километров линий, открыто 114 станций и 11 электродепо. Только на 2023 год запланировано открытие 14 новых станций.

– В московском бюджете транспортная сфера – самая финансируемая после стройки. Согласно данным РБК, каждый рубль, вложенный в строительство метро, окупается ещё до сдачи [самой станции]. Окупаемость инвестиций доходит до 19 рублей на каждый вложенный рубль. Но не надо думать, что московский бюджет платит всем бешеные деньги. Водители скорой помощи в Москве получают по 40 тысяч, работники "Жилищников" – по 25, – рассказывает депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

По его словам, увольнения работников метро начались с 2020 года, во время ковида, война в Украине только усугубила проблему:

Устраиваясь в организацию, связанную с государством, ты у военкомата как на ладони

– Среди работников метрополитена было много тех, кто не желал прививаться. А без прививок в метро не допускали до работы, я с ними встречался по этому поводу, мероприятия проводили. Это было массовым явлением, многие в результате уволились. Вторая причина – война. Метрополитену было дано поручение направить работников через кадровую службу в военкоматы, и метрополитен это добросовестно исполнил, от явки уклониться было очень тяжело. Многие уехали на войну либо уволились. Сейчас все понимают, что, устраиваясь в организацию, связанную с государством, ты у военкомата как на ладони, – рассказывает депутат.