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Грани времени

Зачем армия Путина сдала Херсон? Что дальше? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, Сергей Суровикин, коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 44-й недели 2022 года

Российские войска ушли с правого берега Днепра. Почему Кремль сдал Херсон: "договорняк" или сокрушительное поражение Москвы? Что дальше?

Как Путин пытается изменить цели и задачи войны: от денацификации и демилитаризации Украины до "священной войны" против "коллективного запада" и НАТО. Удастся ли президенту России навязать российскому народу новые символы "специальной военной операции"?

Российские эмигранты поднимают экономику в бывших советских республиках: тратят там московско-питерские зарплаты и открывают новый бизнес. Как война и мобилизация влияют на рынок труда?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с военным экспертом, бывшим командиром Сухопутных сил Латвии, полковником запаса Игорем Раевым, историком Николаем Митрохиным и преподавателем экономического факультета университета штата Пенсильвания (США) Татьяной Михайловой.

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