Российские войска ушли с правого берега Днепра. Почему Кремль сдал Херсон: "договорняк" или сокрушительное поражение Москвы? Что дальше?

Как Путин пытается изменить цели и задачи войны: от денацификации и демилитаризации Украины до "священной войны" против "коллективного запада" и НАТО. Удастся ли президенту России навязать российскому народу новые символы "специальной военной операции"?

Российские эмигранты поднимают экономику в бывших советских республиках: тратят там московско-питерские зарплаты и открывают новый бизнес. Как война и мобилизация влияют на рынок труда?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с военным экспертом, бывшим командиром Сухопутных сил Латвии, полковником запаса Игорем Раевым, историком Николаем Митрохиным и преподавателем экономического факультета университета штата Пенсильвания (США) Татьяной Михайловой.

Видеоверсия программы