Зачем нужна честность? Аркадий Даваров – о жизни не по лжи

Одни врали и трусы

живут в моей державе.

В ней от рожденья каждый

железной ложью мечен.

А кто измучен жаждой,

тому напиться нечем.

Эти горькие слова Борис Чичибабин написал полвека назад, обращаясь к гражданам Советского Союза. Но разве что-то изменилось для них и их потомков сейчас? Вы можете сказать: "зачем так обобщать, всегда есть исключения". Но где гарантия, что эти слова не про меня? Многие из нас искренне уверены в том, что уж они-то люди честные, особенно по сравнению с другими. Ведь обычно мы говорим и делаем то, что считаем правдой. При этом мы запросто можем не замечать, что чистосердечно находимся в плену иллюзий и самообмана, а наши истинные намерения отличаются от декларируемых.

"Всё тонет в фарисействе", – писал Борис Пастернак. Вспомним, что именно лицемеры и фарисеи вызывают самый сильный гнев в Евангелии. Фарисеями называют людей, которые выставляют себя хорошими и праведными, а на самом деле служат собственной гордыне и корысти. Сродни фарисейству и лицемерие как недостойное поведение, прикрывающееся неискренностью, притворством и псевдоблагими намерениями.

Лицемерие часто отождествляется с лицедейством, которое означает притворство, когда человек играет какую-то роль. В таком поведении порой есть социальная необходимость: небезопасно в нашем всё более агрессивном обществе открывать душу нараспашку. Но, как известно, маска от долгого ношения прирастает к лицу, и её не отодрать. И тот, кто постоянно водит за нос других, утрачивает способность видеть реальность и замечать самообман.

Кроме сознательного лицемерия часто бывает и лицемерие непреднамеренное, когда человек не хочет признавать свои слабости и отрицательные черты характера, тем самым незаметно вытесняя их в глубины подсознания. Таким образом, он подкармливает и выращивает свою Тень (по Юнгу), и в ней собираются его негативные черты, которые проявляются порой самым неприличным и диким способом, а потом стыдливо заталкиваются обратно. Если человек не берёт ответственность за своё двуличие, ложь и её последствия, то Тень растёт и всё больше проявляется как "праведный гнев" и оправдание насилия.

Масштабы распространения лицемерия, самообмана, иллюзий и прямого откровенного вранья в современном мире трудно даже представить. Такое впечатление, что на постсоветском пространстве выжить иначе просто невозможно. Когда прямота и искренность становятся опасными, люди постоянно привирают властям. А заодно и друг другу. Конечно, и власть не остаётся в долгу: вдохновенно и беззастенчиво врёт, особенно готовясь к выборам. А так как за многие поколения все к этому привыкли, то никто и не обижается. В Советском Союзе была определённая идеология, наполненная ложными надеждами и призрачным величием. От граждан тогда требовалось выражение безусловной ей приверженности, но в душе люди могли ни во что не верить. Сейчас идеология рухнула, а подобные надежды и мечты остались. Пропаганда научилась проникать в подсознание людей, создавая у них искреннюю веру в поддельную реальность. Быть свободным от ее воздействия непросто. Большинству людей приходится делать выбор, даже не подозревая об этом: признаваться себе в печальном факте, что мир лжи забрался к ним в душу и там обосновался, или постараться не замечать это. В любом случае на каждом из нас лежит ответственность за выбор нечестности и его последствия. Поэтому стоит хотя бы разобраться, к чему приводит ложь и что можно с нею сделать.

Казалось бы, от маленькой примеси неправды ничего не меняется, но рано или поздно чувствуешь, что получилась отрава

В 1974-м Александр Солженицын написал эссе "Жить не по лжи!". Он говорит: "Самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи! Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через меня!.. Когда люди отшатываются ото лжи – она просто перестаёт существовать. Как зараза, она может существовать только на людях". Страшная нынешняя война заставляет открываться скрытому обману, но она и катастрофически раздула ложь и пропаганду. Она сделала касающимися всех нас слова Солженицына: "Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием".

В этом тексте Солженицына перечисляются шаги, которые человеку следует сделать или, наоборот, никогда не делать, чтобы перестать поддерживать ложь сознательно. В наши дни для кого-то это выполнимо и привычно, а для кого-то требует подлинного героизма. Хорошо, что личный выбор всё еще остается в нашей власти. Как научиться перестать неосознанно поддерживать ложь: не жить в иллюзиях, самообмане, пустых надеждах, благодушии, несбыточных мечтах и недооценке опасности? Как перестать закрывать глаза на трусость, эгоизм, алчность, коррупцию и агрессию, происходящие не только где-то там, но и непосредственно в своей душе?

В поисках ответа на эти вопросы давайте рассмотрим, чем же является ложь. Но сначала обратимся к тому, что такое реальность. Не будем тут углубляться в вопросы, как она по-разному понималась в истории философии, в чём её связь с истиной, объективностью, восприятием и виртуальностью. Ограничимся определением митрополита Антония Сурожского: "Реальность – это всё, что есть, знаемое нами и незнаемое".

Дальше Сурожский говорит: "Ложь всегда является попыткой… заменить то, что есть, тем, чего на самом деле нет, но что нам кажется более удобным или более выгодным". Это приводит к катастрофическим последствиям: "В основе всего зла, которое охватило человечество… лежит именно ложь". Потому что "ложь заключается в том, чтобы… заставить людей думать, что реальность – нереальна, а то марево, которое им представляется, является самой действительностью… в тот момент, когда мы за реальность принимаем нереальное, мы живём в мире, которого нет, и в этом мире мы можем только вымирать". И Сурожский даёт нам строгое предостережение: "И нам надо это помнить; помнить, что нет малой лжи, что есть только ложь и что ложь всегда является отпадением от того, что есть на самом деле, и созданием того, чего нет, как паутины, в которую можно уловить человека или народ, все равно. Это смерть".

О том же говорил Генри Дэвид Торо: "Если бы люди держались лишь одной реальности и не поддавались обману, жизнь по сравнению с нынешней могла бы стать сказкой "Тысячи и одной ночи". Под грязным слоем мнений, предрассудков и иллюзий… постараемся нащупать твёрдый, местами каменистый грунт, который мы можем назвать реальностью и сказать: вот это есть и сомнений тут быть не может".

С тех пор этот грязный слой всё расширялся и превратился в глубокое болото. Если что-то исправно и хорошо работает сейчас, так это пропаганда. Нет смысла выбирать для себя наиболее "правильную" пропаганду, потому что любая пропитана ложью, чтобы эффективнее продвигать чьи-то интересы. Если вокруг всюду ложь, то человек оказывается как в заколдованном лесу: всё призрачно, нет ничего надёжного. Если отсутствует не искаженное, не перевранное прошлое, то не может возникнуть и реальное будущее – оно оказывается тоже зараженным ложью. И сами того не замечая, мы множим ложь. Она засасывает, как болото, и не даёт из неё выбраться. Многие в ней уже утонули, но как бы живут полумёртвыми дальше.

Приучаясь с детства к незаметному самообману, мы участвуем в создании целого мира, построенного на лжи

Карл Ясперс писал, что по своей природе человек — существо всегда незавершенное, а значит, от него можно ожидать чего угодно, ведь потенциально он может всё. Он может набраться духа и отказаться ото лжи. Может вспомнить, что человеческое достоинство и честь не существуют без честности. Это первостепенная ценность и, если что-то ставить выше нее, то получится любовь с незаметной ложью, свобода с ограничивающим ее враньем. Казалось бы, от маленькой примеси неправды ничего не меняется, но рано или поздно чувствуешь, что получилась отрава.

Приучаясь с детства к незаметному самообману, мы участвуем в создании целого мира, построенного на лжи в тотальном геббельсовском смысле. В этом мире истина абсолютно не нужна. Ради правдоподобия к обману обязательно добавляют немного правды, но это ничего не меняет. Полноценная правда мешает, она становится неприличной. Великий Инквизитор у Достоевского говорил Христу: ты нам не нужен. И этот мир выдаёт себя за реальность, переливаясь яркими красками и соблазнительно привлекая к себе. Как огни большого города, он манит, словно говоря: выбери немножко иллюзий, согласись с частичкой явной неправды – и тебе сразу станет легче, ты передохнёшь, перестанешь страдать, сталкиваясь с реальностью.

Если же человек решает перестать "кривить душой" и ищет дорогу к честности, то ему сначала придётся научиться распознавать, где ложь, а где правда. Вы можете возразить, что это невозможно, настолько всё в современном мире перепутано. Однако если доверять своей интуиции и научиться слышать безошибочный голос сердца, то это становится ясно. Тут может помочь возможность побыть в тишине, спокойствии, сосредоточенности, а также смелость, воля, мужество смотреть правде в глаза. А если у вас есть здравый смысл и трезвость, то будет проще держаться того, что есть.

Но мало уметь различать правду и ложь и даже ясно видеть последствия того и другого. Проявлять осознанность и решимость, выбирая сторону правды, тоже недостаточно. Сохранить этот выбор можно только своими действиями, поступками, каждодневной жизнью. На этом пути останавливает страх, уводит в сторону обманчивая надежда и снова возникает соблазн выбрать ложь вместо правды. Во все времена держаться честности было непросто, но это приносило людям опору на свою правоту, уверенность и силу.

Между тем ложь испокон веков коварна и многолика. Имеет смысл не только доверять выбранной правде, но и проверять её. Внимательно относиться ко всем даже мелким ситуациям, когда концы с концами не сходятся, слова и обещания не совпадают с делами, а имидж прикрывает безобразия. И заново решать, где же все-таки правда. При этом порой приходится признавать свои ошибки, испытывать вину и жгучий стыд.

В своей нобелевской речи Альбер Камю говорил о приверженности правде и свободе и о том, как это непросто: "Истина загадочна, она вечно ускользает от постижения, ее необходимо завоевывать вновь и вновь. Свобода опасна, обладать ею так же трудно, как и упоительно. Мы должны стремиться к этим двум целям, пусть с трудом, но решительно продвигаясь вперед и заранее зная, сколько падений и неудач поджидает нас на этом тернистом пути".

Мы постоянно выбираем, что делать, что думать, что говорить, чего хотеть, во что верить. И выбираем при этом реальность или обман вместо неё. Выбирая одно из двух, давайте не забывать, что главное заблуждение – думать, что еще есть много времени.

Аркадий Даваров – психолог



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