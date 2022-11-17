Зачистка только началась? Соцсети о задержании Екатерины Губаревой

Отступление российской армии в Украине, кажется, подстегнуло разборки внутри местных оккупационных администраций. На этой неделе сперва пропала, а потом нашлась бывшая чиновница так называемой "ДНР", а в последние месяцы сотрудница российской администрации аннексированной части Херсонской области Екатерина Губарева. Правда, в это время она уже была задержана по обвинению в хищении.

Илья Шуманов:

Задержали Екатерину Губареву —замгубернатора, так называемой Херсонской области, за присвоение 60 млн рублей пенсионных денег. Курировала социальную политику и банально украла деньги украинских пенсионеров, которые вместо получения российских пенсий, радостно встречали украинские войска в Херсоне. Можно было пройти мимо этого очередного факта воровства на оккупированных территориях, но есть одно но. Не так давно губернатор родной Калининградской области Антон Алиханов привёз в Херсон в распоряжение этой задержанной за хищения дамочки 10 тонн гуманитарных грузов, технику и машины скорой помощи. То есть, забрал у калининградцев и отдал неизвестным людям, которые из войны сделали личную кормушку. Осталось спросить: сколько из этих калининградских тонн гуманитарных грузов украдено? Хватает ли автомобилей скорой помощи в Калининградской области? По прежнему ли Антон Алиханов считает, что в Херсоне «образовалась крепкая калининградская управленческая команда»?

Кирилл Гончаров:

Патриоты эпохи Z.

А представляете, сколько их сейчас там, прикрываются лозунгами, клюют либералов, а под шумок крадут.

Николай Подосокорский:

Очевидно, что поставленные на паузу репрессии против чиновников уровня вице-губернаторов, губернаторов и выше возобновятся в скором времени. Такова логика существования систем вроде российской, тем более на фоне затяжных спецопераций.

Анатолий Несмиян:

Идейных Кремль перестрелял на Донбассе в 14-15 годах. Сам, никому не доверил. Оставил в живых только преданных. Результат, как говорится, налицо.

Станислав Белковский:

К аресту Екатерины Губаревой. Супруги Павла Губарева, бывшего (2014) «народного губернатора» Донбасса.

1. Никому из работающих на Кремль не позволено критиковать высочайшие манёвры. Типа сдачи Херсона. А чета Губаревых в последние дни этим активно занималась.

2. Кремлю не нужны независимые / строптивые сторонники. Только полностью управляемые и контролируемые. Это до сих пор неясно?

3. Зачистка актива «русской весны» - 2014 вскорости будет успешно доведена до логического конца.

Кирилл Шулика:

Ну что же, я бы на месте Сальдо напрягся очень сильно.

Денис Казанский:

Ну тут я даже не удивлен. Русский мир - это всегда так и только так, и по-другому просто не бывает.

Пусть еще спасибо скажет, что не "ДТП", как у Стремоусова.

Владимир Бекиш:

Вот я никогда не поверю, что люди, которые давали ей ранее это лавэ, не знали как и кому оно идет. В деталях. И давно. Но - не трогали… И вот вдруг - на тебе!

А еще сюда нужно добавить тоже замглавы администрации - Стремоусова. Который недавно погиб в ДТП. Причем в машине, которая бронированная капсула.

При том, что этот самый Стремоусов непрерывно и везде был на первых страницах и экранах, со всякими заявлениями, а сам его шеф - глава администрации Сальдо просто не виднелся в тени своего зама. И вот - на тебе…

Такое ощущение, что зачисточка началась. Причем именно только началась…

Дарья Митина:

Жизнь сейчас пошла такая, что когда узнаёшь, что пропавшая днем Катя Губарева арестована по обвинению в крупных хищениях, облегчённо выдыхаешь - слава Богу! Что бы там на самом деле ни было в реале, это гораздо лучше, чем то, что случилось с многими катиными коллегами по Херсонской и Запорожской ВГА. Я уверена, что во всём разберутся - давеча, например, выпустили замглавы администрации Бердянска Алексея Васильева, которого упрятали за решётку с подачи местного олигархического шиша (почему российские силовики арестовывают российских же назначенцев по щелчку пальцев какого-то местного толстожопого ворья с бывшей Украины, это отдельный вопрос).

Егор Холмогоров:

В идее, что героиня Русской Весны Губарева является главным коррумпированным чиновником в России, есть, конечно, определенное послание.

Мессадж, - как в старину говорили на Руси.

У этого послания вполне мыслимы столь же неприятные продолжения. Я бы достроил график, но поберегусь.

Я вообще за последний месяц стал трусом.

Александр Жучковский:

Через полтора месяца после триумфального присоединения Херсонщины к России столица области отдана врагу, один замглавы региона убит, другая арестована. Бесславные дни мы сейчас проживаем. Бесславные ублюдки те, кто решил связать имя Екатерины Губаревой с экономическими преступлениями. Я хорошо знаю, как устроена политика. Решать системные вопросы можно совершенно иными, вполне цивилизованными методами, даже на войне. Всё это выглядит предательством тех, кто верит в Россию, служит России.

Эдвард Чесноков:

Я/МЫ ЕКАТЕРИНА ГУБАРЕВА

Игорь Шаевич:

Арестом в очередной раз проворовавшейся Губаревой россия окончательно подтвердила, что Украина была абсолютна права в оценках местных, примкнувших к российским агрессорам коллаборантов "русской весны 14-го года".

Практически все они были либо убиты или брошены на подвал либо такими же уголовниками, либо российскими спецслужбами.

Причем многие уже успели перебраться на россию, но и там были либо арестованы и посажены за бандитизм, либо убиты подельниками за крысятничество.

Хрупкая девчушка, начинавшая как художница и снегурка на Донецких корпоративах, жена Паши Дедмороза, уже успела побывать в застенках в 14-15 годах. когда она возглавляла "МИД Бамбаса". Из ее заместителя, Бори Борисова тогда на подвале выбивали коды от раскраденных "министерских" счетов.

И вот сейчас ее назначили замглавой Сальдовской администрации и она опять не удержалась.

И якобы украла эквивалент одного миллиона долларов, но в сухих российских рублях.

На выходе имеем следующее:

1. Скамья коллаборантов невероятно узка. Если понадобилось назначать( тоже скорей всего за какие-то проделки зачищенного) олигофрена Стремоусова и вытаскивать из нафталина никому не нужную и давно забытую вороватую и слабо образованную снегурку.

2. Российские власти своими собственными действиями подтверждают, что лица сотрудничающие с ними, как минимум, на 99% - бандиты, жулики и дегенераты.

3. Россия матушка к предателям Украины относится гораздо хуже, чем преданная ими Украина.

В Украине им грозят в лучшем случае лишь сравнительно небольшие срока отсидки. На россии или на оккупированных территориях почти все они уже ликвидированы.

И можно не сомневаться, что остальных ждет такой же конец.

Попасть в руки украинского правосудия для них(чисто по статистике) наиболее желанный результат.

Так что я бы остаткам этой публики настоятельно советовал бежать и сдаваться.

Вот как-то так.