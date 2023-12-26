Задержана глава города Курган Елена Ситникова

Мэр города Курган Елена Ситникова задержана во вторник правоохранительными органами, сообщает ТАСС. Причины её задержания не называются. Однако местное издание Oblast45.ru со ссылкой на свой источник утверждает, что Ситникову могут преследовать по уголовному делу о пожарах в Кургане и области весной этого года.

Депутат Курганской областной Думы Наталья Воробьёва также упомянула дело о пожарах. "Долю ответственности она должна на себя взять. Мне становится не очень хорошо, когда я вспоминаю о 21 человеке [погибших в весенних пожарах в Зауралье]. За это кто-то должен нести ответственность. Не думаю, что это только одна Елена Вячеславовна. Но она в силу своего положения, видимо, будет отвечать за это", - сказала Воробьёва в комментарии 45.ru.