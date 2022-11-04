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В Бишкеке госпитализирована задержанная милицией журналистка

Санрабия Сатыбалдиева

В ночь на 4 ноября в столице Кыргызстана Бишкеке были задержаны корреспондентка телеканала MIR 24 Санрабия Сатыбалдиева и оператор Калыс Аширбаев. Их поместили в изолятор временного содержания (ИВС) на двое суток. Там Сатыбалдиевой, которая ожидает ребёнка, стало плохо. Омбудсмен Кыргызстана Атыр Абдрахматова добилась, чтобы журналистке вызвали скорую. Медики увезли её в больницу с диагнозом "угроза выкидыша". Абдрахматова заявила о нарушении прав журналистки и жестоком обращении с ней.

По словам правозащитницы Азизы Абдирасуловой, это уже второй вызов скорой для Сатыбалдиевой за время, проведённое в ИВС: в первый раз врачи осмотрели её, но оставили в милиции.

"Санрабие Сатыбалдиевой очень плохо и ее права нарушены. С ночи ее таскали по непонятным местам. Несмотря на неоднократные указания о необходимости госпитализации, ее привезли в ИВС, где она упала в обморок. Дважды приезжали врачи и недоумевали, почему ее все еще не госпитализировали. Это жестокое и бесчеловечное отношение. Следователь, который ее задерживал, должен понести наказание," - сказала омбудсмен Атыр Абдрахматова.

По данным МВД, опубликованным сразу после задержания, журналисты подозреваются в вымогательстве 2 тысяч долларов у депутатов кыргызского парламента. Однако позже в релизе ведомства была указана другая сумма – 10 тысяч долларов. Кроме того, в ведомстве утверждают, что Сатыбалдиева и Аширбаев "шантажировали депутата публикациями в соцсетях аудиозаписей 2016-2017 годов".

В МВД пока не прокомментировали задержание журналистки и оператора.

  • До недавних пор Кыргызстан занимал самое высокое место в Центральной Азии в рейтингах свободы слова и отличался плюрализмом мнений. В 2022 году страна поднялась на семь строк в рейтинге свободы слова "Репортёров без границ", заняв 72-ое место. Для сравнения Казахстан занял 122 место, а Россия 155-ое.
  • В октябре в стране была заблокирована национальная служба Радио Свобода. Решение было раскритиковано международными правозащитными организациями, США и Евросоюзом. Утром 28 октября независимые СМИ страны в знак солидарности с РС провели совместную акцию протеста, временно отказавшись публиковать новости от государственных органов.

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