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Задержанное судно с грузом из России выпустили из порта Росток

Грузовое судно Atlantic Navigator II.
Грузовое судно Atlantic Navigator II.

Судну, которое перевозило груз из России и было задержано по подозрении в нарушении санкций, разрешили покинуть немецкий порт Росток. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на таможенное управление. Деталей ведомство не привело.

Грузовое судно Atlantic Navigator II под флагом Маршалловых островов вышло из порта Санкт-Петербурга 7 февраля. Конечной страной назначения были США. При заходе в порт Росток 4 марта судно было задержано немецкой таможней. На борту, в числе прочих грузов, находился 251 контейнер с произведённой в России древесиной, которая подпадает под экономические санкции, наложенные на Россию Евросоюзом.

Кроме того, местные СМИ сообщали, что в числе грузов был также российский обогащённый уран, предназначенный для экспорта в США. Он попадает под санкции как Евросоюза, так и США.

О том, что случилось с грузом, не сообщается.

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