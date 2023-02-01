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Задержанного положили в УАЗ вверх ногами – он умер от перелома шеи

Полицейский УАЗ Патриот

В Нижнем Тагиле в патрульной машине из-за перелома шеи умер задержанный. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. Имена обвиняемых полицейских скрываются. Историю рассказывает екатеринбургский портал Е1.

По данным полиции, 44-летнего Сергея Шамрина задержали за нарушение общественного порядка на территории медицинского городка: он размахивал руками, нецензурно выражался и пытался пройти в больницу, чтобы навестить своего приятеля. Охранник больницы и полицейские "поместили скандального гражданина в патрульный автомобиль "УАЗ-Патриот" в отсек для задержанных лиц", чтобы отвезти его в дежурную часть. Из автомобиля Шамрина достали без сознания. Приехавшая скорая констатировала его смерть. Вскрытие показало, что у Шамрина сломан шейный позвонок.

Шамрина задержали на глазах у его жены Юлии. Она рассказала, что мужа ростом 1,89 метра положили в узкий отсек для задержанных вверх ногами – "как в спичечный коробок". В отсеке находился ещё один задержанный. По его словам, в дороге Шамрин "махал ногами, лицо было синее" – из-за тесноты помочь ему он не мог. "Я стучал, просил чтобы остановили машину и посадили его нормально", – рассказал он. Полицейские не прислушались.

Жена Шамрина ехала вслед за патрульным автомобилем. Судя по видео, которое есть у Е1 (издание опубликовало фрагменты), до приезда скорой она делала мужу искусственное дыхание и массаж сердца.

Двоих полицейских, которые задержали Шамрина, арестовали по уголовной статье о превышении полномочий. Жене погибшего не сообщают "ни их фамилий, ни званий".

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