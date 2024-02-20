Бывший российский губернатор аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников освобождён под залог в Лондоне. Ранее он был обвинён в нарушении санкционного режима и отмывании денег. В ожидании суда он должен сдать властям свои британский и российский паспорта, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда.

О британском гражданстве российского чиновника ранее не сообщалось. В санкционном списке на сайте правительства Великобритании указано только российское гражданство чиновника. Известно, что задержан Овсянников был в своём доме в Лондоне.

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