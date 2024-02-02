За обход санкций. Экс-губернатор аннексированного Севастополя под стражей

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) задержало бывшего губернатора аннексированного Россией Севастополя Дмитрия Овсянникова. Его обвиняют в попытке обхода санкционного законодательства и отмывании денег. Овсянников оказался в санкционных списках Австралии, Великобритании, ЕС, Канады, США и других стран еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину из-за того, что помогал "незаконной интеграции аннексированного Крыма в состав России". Часть этих санкций Овсянников опротестовал, и в ЕС ограничительные меры с него были сняты. Тем не менее, в Великобритании санкции были продлены после начала войны, так как британские власти не посчитали, что уход с руководящих постов означает разрыв с политикой режима Путина.

Бывшего высокопоставленного чиновника задержали в его собственном доме в Лондоне, сообщила британская газета The Times в конце января. В настоящий момент Овсянников содержится в одной из лондонских тюрем. Суд по его делу состоится 20 февраля.

Поводом для преследований стало незаконное открытие банковского счета. По версии следствия, Овсянников открыл счет в банке Halifax Bank of Scotland и позволил внести туда четыре платежа на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, ему вменяют в вину хранение 77,5 тысяч фунтов стерлингов наличными, которые были получены преступным путем.

В общей сложности против Овсянникова выдвинуты обвинения по семи эпизодам обхода санкционных ограничений и по двум эпизодам отмывания средств. Из-за серьезности обвинений он останется под стражей до суда.

О том, что Дмитрий Овсянников проживает в Лондоне и владеет там недвижимым имуществом, впервые стало известно только после его задержания. Когда и зачем он туда переехал, остается неизвестным, но, вероятно, это произошло уже после того, как с него сняли ограничительные меры Евросоюза: до этого перемещаться по европейским странам он не имел возможности.

Овсянников попал в санкционный список Евросоюза в 2017 году. В 2018 году санкции против него ввели США и ряд других стран. Основанием для наложенных ограничений стали "действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В то время Овсянников занимал пост губернатора аннексированного Севастополя. В сети есть немало его фотографий во время встреч с российским президентом. На должности он находился с 2016 по 2019 год: сначала как временно исполняющий обязанности, а с сентября 2017 года – как победитель на губернаторских выборах, которые являются незаконными из-за того, что Россия не имеет права проводить голосование на территориях, которые международно признаны за украинским государством.

До и после "командировки" в аннексированный Крым – в 2015–2016 и 2019–2020 годах – Овсянников работал в Министерстве промышленности и торговли России, в том числе в должности замминистра. С государственной службы и из партии власти "Единая Россия" он ушел после скандала в ижевском аэропорту. В апреле 2020 года заместитель министра отказался предъявлять документы и посадочный талон при входе в здание аэровокзала, а в ответ на замечания со стороны сотрудников аэропорта начал нецензурно выражаться. На чиновника составили административный протокол о мелком хулиганстве, после чего заставили покинуть все руководящие посты.

Увольнение из органов власти позволило Овсянникову спустя некоторое время добиться снятия санкционных мер. В конце 2020 года с этой просьбой он обратился в судебные органы Европейского союза. Свое желание Овсянников объяснял тем, что "терпит экономический ущерб", поскольку не может заниматься бизнесом в ЕС. Суд встал на сторону истца и в октябре 2022 года постановил аннулировать решение об очередном продлении ограничений. Из санкционных списков, публикуемых в официальном журнале ЕС, фамилию севастопольского экс-губернатора убрали только в феврале 2023 года – уже после того, как Россия начала полномасштабную агрессию в Украине. Суд мотивировал свое решение тем, что Овсянников больше не занимает должности, за работу на которых он попал под санкции, и не оказывает "дестабилизирующего влияния" на ситуацию в Украине. После этого экс-чиновник получил возможность путешествовать по странам Европейского союза.

Каким именно бизнесом собирался заниматься Овсянников в ЕС – неизвестно. В судебном ходатайстве он заявлял о желании зарегистрировать фирму на Кипре. По случайному стечению обстоятельств именно на Кипр ведут следы как минимум двух компаний, которые получили большие преференции в аннексированном Севастополе, когда им руководил Овсянников. Одна из них – ООО "Вессолинк" – заключила концессию с российскими властями города на установку паркоматов и камер для фиксации нарушений ПДД. По условиям соглашения, расторгнуть его без выплаты огромной неустойки власти Севастополя не могут. Второй компании – ООО "Севастопольстрой-Марина-де-люкс" – тогдашний губернатор оказывал покровительство при получении права на строительство жилого комплекса на берегу моря.

Несмотря на отмену санкций Евросоюза, британские ограничительные меры остались в силе. За время, прошедшее с 2017 года, когда Овсянникова включили в санкционные списки, Лондон покинул ЕС и теперь принимает решения по поводу санкций самостоятельно. К тому же противозаконные операции с банковскими счетами, из-за которых бывший губернатор аннексированного Севастополя был задержан в Лондоне, он провел не позже февраля 2023 года, то есть в тот момент, когда еще не были опубликованы обновленные санкционные списки ЕС без его имени.

Что Овсянников делал в аннексированном Россией Севастополе

В аннексированном Севастополе Овсянников провел три года. На нелегитимных губернаторских выборах в 2017 году он получил 71% голосов. Однако горожане критиковали его и во время каденции, и после ее окончания.

В 2016 году федеральные власти отправили в отставку первого губернатора аннексированного Россией Севастополя, вице-адмирала Сергея Меняйло, за то, что тот конфликтовал с главой законодательного собрания города Алексеем Чалым – бизнесменом, который участвовал в аннексии Крыма в 2014 году в неформальной должности "народного мэра" Севастополя. Политическая война вредила имиджу российской власти, которая пыталась превратить аннексированный полуостров в витрину достижений путинского режима.

Назначенный вместо Меняйло главой города Овсянников был призван погасить конфликт между ветвями власти. Его называли в СМИ ставленником Сергея Чемезова, главы госкорпорации "Ростех", которая имела на захваченном полуострове деловые интересы. Овсянников после назначения принялся воевать с законодательным собранием. Большинство пророссийски настроенных севастопольцев в этом споре поддержали команду Чалого, который эксплуатировал имидж севастопольского патриота. На его фоне Овсянников воспринимался как человек пришлый.

Его правление запомнилось чередой административных провалов и коррупционных скандалов. Он не поддержал проект генерального плана города, который лоббировала команда Чалого; дал добро на возведение жилого комплекса в охранной зоне историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" (разрешение на строительство в последний момент отменил суд); не смог освоить деньги на строительство двух больниц и реконструкцию крупнейшего городского парка. Но больше всего претензий у севастопольцев к Овсянникову вызвал срыв проекта по строительству комплекса очистных сооружений. Губернатор распорядился перевести подрядчику 2 млрд рублей задатка на счет в банке. Вскоре этот банк лишился лицензии, и деньги бесследно исчезли. При этом виновным в итоге был назначен начальник департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, осуженный на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании контракта на строительство очистных сооружений.

В "Единой России", членом которой Овсянников продолжал оставаться, его критиковали за то, что, несмотря на выделение значительных средств на реализацию инфраструктурных проектов, он не смог довести их до конца. Эта атмосфера привела к тому, что севастопольцы со злорадством встретили отставку Овсянникова в 2019 году.

Не первый случай

Британские СМИ пишут, что Овсянников стал первым человеком из окружения Владимира Путина, которого в Великобритании задержали пока без возможности выйти на свободу под залог. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании в 2022–2023 годах расследовало дело еще одного россиянина, близкого к Путину олигарха Михаила Фридмана, который также находится в санкционных списках Великобритании, ЕС, Канады, США и других стран из-за поддержки войны России в Украине. В декабре 2022 года в лондонском особняке Фридмана прошел обыск, он был задержан по похожему обвинению, как и Овсянников, – попытка обхода санкций и отмывание средств, – но впоследствии выпущен под залог. В сентябре 2023 года расследование в отношении бизнесмена было прекращено, поскольку ордер на обыск в его доме признали незаконным.