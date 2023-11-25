Задушивший Флойда полицейский тяжело ранен в тюрьме США

Бывший полицейский Дерек Шовин, отправленный на 22,5 года в тюрьму за убийство темнокожего Джорджа Флойда при задержании, получил тяжёлое ножевое ранение. Об этом со ссылкой на источник сообщает Associated Press.

Бюро тюрем США подтвердило, что в пятницу, 24 ноября, в федеральной тюрьме в Тусоне было совершено нападение на заключённого. Его имя не называется. По заявлению Бюро, сотрудники тюрьмы локализовали инцидент и приняли "меры по спасению жизни", после чего пострадавший был госпитализирован.

Отмечается, что персонал не пострадал. Посещение учреждения, в котором содержится около 380 заключённых, приостановлено.

Ранее адвокат Шовина настаивал, чтобы его подзащитного не помещали в общую камеру, так как он может стать "мишенью".

Помимо нападений, убийств и суицидов, расследование Associated Press об американских тюрьмах выявило в них массовые случаи сексуализированного насилия со стороны персонала, десятки побегов, постоянную жестокость и острую нехватку тюремных работников, которая мешает реагировать на чрезвычайные ситуации.