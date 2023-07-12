Заговорим по-новому. Русский язык пытаются поместить в рамки закона

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о выпуске нового словаря, устанавливающего государственные языковые стандарты. Работу координирует бывший сотрудник книжной корпорации "АСТ-Пресс", и в официальные словари русского языка могут быть интегрированы системы искусственного интеллекта, выяснило Радио Свобода.

Неизвестные лексикографы

"Преподавание русского языка и литературы имеет важнейший воспитательный акцент. Это не просто государственный язык, это воспитание через язык. [...] В рамках реализации закона по защите русского языка мы должны принять доработанные словари, эту работу мы завершаем", – заявил Сергей Кравцов в мае на Всероссийском форуме учителей.

Затем в июне замминистра просвещения Татьяна Васильева также рассказала на круглом столе, посвященном поддержке русского языка, что готовится к выпуску нормативный словарь. Это будет единое издание, сформированное из различных словарей: орфографического, фразеологического, синонимов, аббревиатур и других. Также туда войдут иностранные слова, не имеющие русских аналогов.

Радио Свобода направило вопросы пресс-службе Министерства просвещения России, на момент публикации материала ответы не были получены. Также Радио Свобода опросило ряд известных филологов и лингвистов – все они говорят, что не знают, кто занимается подготовкой нового словаря.

Есть много разных институтов и институций, которые делают словари

– Загадочность ситуации в том, что я не смогла найти нигде информацию, кто делает этот словарь. Все-таки мы знаем специалистов в области лексикографии: Кравцов заявил, что словарь делается в министерстве просвещения, но в министерстве лексикографы не работают. Министерство просвещения – не та структура, которая может составлять словари. Бывают авторские словари: Владимир Иванович Даль не был профессиональным лексикографом, тем не менее он создал хороший словарь. Есть много разных институтов и институций, которые делают словари. У нас есть Институт лингвистических исследований, Институт русского языка имени академика Виноградова, Институт русского языка имени Пушкина, Институт языкознания. Есть университетские команды лексикографов: прекрасные словари издаются в Педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге. Но не известно ни одного словаря, сделанного Министерством просвещения, – рассказала Радио Свобода Мария Ровинская, член Орфографической комиссии РАН.

Ровинская отмечает, что речь идет не о новом законе, а о принятых в феврале поправках к существующему с 2005 года закону "О государственном языке Российской Федерации".

Вводится запрет на использование нецензурной брани в документах

– Видимо, этот словарь будет призван помочь чиновникам разных уровней выбирать лексику для описания тех или иных ситуаций. В поправках говорится, что разрешается использовать иностранные слова, не входящие в литературный язык, если для них нет аналогов. Например, появился новый тип экономических отношений или какое-то устройство – чиновники должны на него реагировать: упоминать в приказах, инструкциях. А само слово в словари ещё не включено. Речь не идет о том, что мы будем брильянты заменять на сверкальцы, как мечтал Владимир Иванович Даль, – объясняет она.

Закон касается в первую очередь официально-деловой сферы и образования, на употребление тех или иных слов в частных разговорах он не влияет.

– Интересный аспект поправок, на который не обращают внимания журналисты: вводится запрет на использование нецензурной брани в документах. Вообще обсценная лексика по умолчанию табуирована, её невозможно использовать в официальных текстах. Мне фантазируется: отдельные представители силовых структур позволяют себе использовать ненормативную лексику в официальных документах. Эта поправка гораздо более ярко иллюстрирует состояние социума, чем проблема использования иностранных слов, – считает Ровинская.

Наиболее жесткое законодательство такого рода в Европе действует в Исландии

Профессор РГГУ и ВШЭ Максим Кронгауз также рассказал Радио Свобода, что не знает, кто готовит новый словарь. Он отмечает, что в мировой практике есть опыт создания барьеров, ограждающих государственные языки от иностранных влияний: наиболее жесткое законодательство такого рода в Европе действует в Исландии.

Кронгауз отмечает, что из нынешних поправок к закону о русском языке как государственном неясно, какие могут применяться санкции за его нарушение. Используются такие формулировки, что даже если школьник делает ошибку на уроке русского языка, формально он нарушает закон.

– Ограничения создают проблему вокруг обновления языка. Словари не могут угнаться за этим процессом, будут слова как бы вне закона. Упоминание их в рекламе, театре или кино может быть как бы нелегальным. Часто заимствуются слова, у которых есть аналог, но вроде бы неточный, так что возникают нюансы. Мои коллеги писали, что "шопинг" отличается от "делать покупки", потому что "шопинг" – это занятие, – рассказывает Кронгауз.

Через правительственную комиссию

"Для целей настоящего Федерального закона под нормами современного русского литературного языка понимаются использования языковых средств, зафиксированных в языковых справочниках, словарях и грамматиках. Порядок формирования и утверждения списка таких словарей, предусмотренных настоящей частью, утверждается Правительством Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку", – говорится в поправках в закон о русском языке как государственном.

Государственные словари должны появиться в 2025 году.

Член Правительственной комиссии по русскому языку (действует в рамках Министерства просвещения), ректор Государственного университета русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая рассказала Радио Свобода, что "тему словарей в правительственной комиссии ведет Константин Деревянко".

Константин Деревянко – сын Сергея Деревянко, основателя известной книжной корпорации "АСТ-Пресс". По данным базы "Контур. Фокус", Константин Деревянко ранее участвовал в управлении ряда структур "АСТ-Пресс", но сейчас из них вышел. Сейчас он является совладельцем и гендиректором портала "Грамота.ру". В 2019 году также возглавляемый Константином Деревянко Научно-образовательный союз "Родное слово" выиграл тендер Министерства просвещения на издание словарей на 11 миллионов рублей.

Корреспондент Радио Свобода не смог найти на госзакупках тендеры на подготовку "государственных" словарей русского языка. Константин Деревянко подтвердил Радио Свобода, что такие тендеры на данный момент не появлялись.

В скором времени должен выйти нормативно-правовой акт о требованиях к словарям и порядке их экспертизы

– Законом определен порядок утверждения норм русского языка как государственного, которые фиксируются словарями. Порядок отбора нормативных словарей определяется правительством: в скором времени должен выйти нормативно-правовой акт о требованиях к словарям и порядке их экспертизы. Заявление министра [Кравцова] о том, что министерство разрабатывает некий словарь - не совсем точно, министерство формирует нормативно-правовой акт. Работа над отдельным словарем пока не ведется. Он будет создан на основе существующих словарей. Это может быть единый корпус словарей в цифровом формате, – рассказывает Деревянко.

Член правительственной комиссии предполагает, что за основу могут быть взяты разработки возглавляемой им "Грамоты.ру" и Института русского языка им. Виноградова: этот институт является соучредителем "Родного слова", также возглавляемого Деревянко.

– Отечественная лексикография ориентирована на аспектное описание языка, поэтому необходимо обеспечить интеграцию орфографических, толковых, орфоэпических словарей и других. Такой универсальный словарь возможен только в электронном виде, так как будет содержать большой объем информации. Работа по созданию таких словарей ведется сейчас в рамках двух проектов: в рамках "Национального словарного фонда", реализуемого Институтом русского языка им. В.В. Виноградова по поручению Президента РФ, похожая система разрабатывается на общероссийском портале "Грамота.ру" – так называемый метасловарь. Традиционно словари отстают от живой речи: норма закрепляется спустя годы, поэтому в нормативном описании языка возникают лакуны. На "Грамоте.ру" словарь будет интегрирован с системами искусственного интеллекта, чтобы пользователь оперативно получал самую актуальную информацию, – рассказывает он.

По его словам, борьба с западным влиянием не будет приоритетом при создании новых словарей.

Через бумажный носитель человек лучше познает систему и структуру языка

– Борьба с англицизмами не нужна. Язык на 75 процентов состоит из заимствований из других языков, искусственные барьеры никто ставить не собирается. Приоритеты в словарях будут даваться русским эквивалентам, но в язык иностранные слова входят, когда их ничем нельзя заменить. Это абсолютно естественный процесс, так как язык следует за экономикой и отражают социально-политические процессы, происходящие в обществе. Бумажные версии словарей также необходимы. Особенно они востребованы для образования. Через бумажный носитель человек лучше познает систему и структуру языка, – говорит Деревянко.

Собеседник Радио Свобода, работающий в одном из московских книжных магазинов, говорит, что сейчас "словари покупатели иногда спрашивают". Когда появятся отобранные государством словари, может возникнуть крупный сегмент книжного рынка, сравнимый со школьными учебниками.