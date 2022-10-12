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Заключённым из "ЧВК Вагнера" вручили справки о помиловании

Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин

Российское издание РИА ФАН, которое считают связанным с бизнесменом и основателем "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным, 10 октября опубликовало видео, на котором заключённым, воевавшим в Украине в составе ЧВК, вручают награды и справки о помиловании и освобождении. Однако, по мнению главы движения "Русь сидящая" Ольги Романовой, никакого процесса о помиловании в отношении этих заключённых не велось.

На видео, снятом, как утверждается, в луганском госпитале, несколько человек, потерявших конечности, получают медали "За отвагу" и документы. Как утверждает голос за кадром, это грамоты Минобороны и справки о помиловании.

Правозащитница Ольга Романова, чьё движение "Русь сидящая" занимается правами заключённых в России, сомневается, что справки могут быть действительны. Она подчёркивает, что помилование - длительный процесс, который начинается с работы комиссий по помилованию региональных общественных палат, и заканчивается указом президента. По данным Романовой, региональные общественные палаты никаких прошений о помиловании не рассматривали, так что невозможно сказать, что за справки получили заключённые. Романова назвала их "филькиными грамотами".

В материале РИА ФАН также названы имена двух заключённых и статьи, по котором они были осуждены. У одного из них, Станислава Богданова, это разбой и убийство с особой жестокостью, у другого, Андрея Артеева - разбойное нападение. Кроме того, телеграм-канал "Агентство.Новости" сообщил, что опознал ещё одного из заключённых на видео: это предположительно Рустам Боровков, осуждённый за разбой, тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти, и попытку угона.

  • Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, для этого он посетил свыше десяти колоний в разных областях страны
  • "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. При этом бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.

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