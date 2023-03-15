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Закон об аресте военных без суда принят Госдумой в первом чтении

Иллюстративное фото

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дисциплинарном аресте военнослужащих без решения суда. В случае принятия этого закона решения об аресте военных за служебные проступки будут принимать их командиры. Независимые юристы указывают, что законопроект противоречит Конституции России, и для его принятия потребовалось бы изменить текст Основного закона.

В законопроекте, который внесли в Думу депутаты от "Единой России" председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, говорится, что в периоды мобилизации и военного положения отправлять военнослужащих на гауптвахту командиры смогут самостоятельно. Сейчас для этого требуется решение гарнизонного суда. Также на время ареста военным не будут выплачивать денежное довольствие и начислять иные положенные выплаты.

В качестве поводов для ареста могут выступать самовольное оставление воинской части, уклонение от обязанностей воинской службы, повреждение военного имущества или нахождение на службе в нетрезвом виде. Список будет уточняться.

Авторы законопроекта обосновали своё предложение тем, что во время мобилизации и боевых действий гарнизонные суды могут находиться слишком далеко, чтобы оперативно принимать решения.

Адвокат Антон Голубев в комментарии телеграм-каналу "Первый отдел" заявил, что законопроект противорчеит Конституции России. В статье 22 Конституции указано, что арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются исключительно по судебному решению.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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