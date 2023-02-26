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Иркутские мобилизованные: командиры "ДНР" стреляют в нас

Кадр из предыдущего видеообращения мобилизованных из полка 1439

Мобилизованные из Иркутской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они сообщают, что их передали в подчинение командованию так называемой "ДНР", которое посылает их, как они выразились, "на убой", а при отказе идти на штурм стреляет в них из автоматов. Видео опубликовало издание "Люди Байкала".

Люди на видео называют номер своего полка - 1439. Ранее военнослужащие второго батальона полка 1439 уже записывали аналогичное видеообращение. По словам солдат, этот батальон уже практически полностью уничтожен.

"Напрямую говорит командование, что мы расходный материал," - заявляют мобилизованные в видеообращении. Они говорят, что их обещали отправить в территориальную оборону, но вместо этого сформировали из них штурмовые бригады. Они должны штурмовать Авдеевский укрепрайон - как они уточняют, без какой-либо поддержки артиллерии, без связи, сапёров и разведки.

Фамилий и званий командиров они не знают - те не представляются. Командование, по словам солдат, не присутствует в районе боевых действий и не знает обстановки на фронте. Полк, по свидетельствам военнослужащих, несёт большие потери и пополняется новыми мобилизованными уже в шестой раз.

Также военные считают, что обращения в местную военную прокуратуру бессмысленны, так как она находится "в сговоре" с командованием. Поэтому они решили обратиться к президенту как к последней инстанции.

"Единственный способ вернуться домой - это получить ранение," - делают вывод военнослужащие.

  • Мобилизованные россияне неоднократно жаловались на плохие условия службы, нехватку амуниции и насилие со стороны командования. Некоторые из них отказывались продолжать боевые действия в Украине.
  • Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что за последние три месяца большинство погибших составляют мобилизованные, добровольцы и заключённые. Всего с начал войны журналистам удалось подтвердить гибель 13 тысяч россиян, 924 из них – мобилизованные.

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