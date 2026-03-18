Закон об "иноагентах" в Чехии: автор инициативы связана с Россией

В Чехии обнародован текст проекта закона "О регистрации субъектов со связями за рубежом", согласно которому все организации, включая государственные, получающие гранты из фондов ЕС или из других стран, будут обязаны регистрироваться в специальной базе данных. В документе предусматриваются штрафы в размере до пятнадцати миллионов крон (до более 700 тысяч долларов США по нынешнему курсу) или до десяти процентов от доходов или оборота.

Оппозиция и неправительственные организации призывают прекратить подготовку законопроекта. Либеральная Чешская пиратская партия назвала закон копией российского. Чешские СМИ одновременно выяснили, что одна из авторов этой инициативы Наталия Вахатова имеет связи в Москве: ее брат много лет руководит крупной компанией, которая не прекратила свою деятельность, несмотря на агрессию России в Украине.

Почему появился такой законопроект?

Законопроект об обязательной регистрации в случае получения заграничного финансирования содержится в программной декларации нынешнего чешского правительства. Там говорится о намерении создать публичный реестр дотаций, которые выделяются из государственного бюджета некоммерческим организациям, а "в отношении организаций, которые ведут политическую деятельность и финансируются из-за рубежа, мы введем обязательство прозрачно указывать этот факт".

Предполагается, что нормативный акт будет регулировать деятельность, осуществляемую, например, в общественной, политической, медийной, образовательной или академической сферах, которая способна повлиять на общественное мнение или общественную дискуссию. Документ предусматривает регистрацию как физических, так и юридических лиц. Под "связями с зарубежными субъектами" понимаются действия в интересах зарубежного субъекта, а также, например, осуществление консультационной, аналитической, коммуникационной, медийной или образовательной деятельности в связи с зарубежным субъектом.

Разработка законопроекта была поручена трем политикам – Наталии Вахатовой, которая не избиралась в парламент, однако является советником премьер-министра Андрея Бабиша по вопросам свободы слова, депутату от партии премьера ANO Радеку Вондрачеку, а также Йиндржиху Райхлу, депутаты от правой популистской партии SPD ("Свобода и демократия"). Последний заявил, что при подготовке законопроекта не брал за основу российский закон об "иноагентах", а американский: "Я не вижу причин, по которым закон, действующий в США с 1938 года, не мог бы действовать и у нас", – сказал он. "С Россией это не имеет ничего общего", – заявил в свою очередь Андрей Бабиш в реакции на критику оппозиции.

Крупнейшая гуманитарная организация Чехии – "Человек в беде" – 16 марта опубликовала подробный разбор проекта закона "О регистрации субъектов со связями за рубежом". В частности, в нем анализируется уместность сравнения законопроекта с правилами, действующими, например, в США. "Отсылка к американскому закону FARA вводит в заблуждение, – пишут сотрудники организации. – Этот закон распространяется на лоббистов, представляющих интересы иностранных правительств или компаний. Гуманитарные, образовательные или гражданские организации, которые не действуют от имени иностранного правительства и не управляются им или не финансируются им, напротив, прямо исключены из сферы его действия". Далее авторы обращают внимание на то, что проект закона будет охватывать крайне широкое поле – это "неправительственные организации, университеты, частные компании, научно-исследовательские институты, спортивные федерации, а также само государство. Достаточно того, что есть источники финансирования из-за рубежа, например, европейские фонды".

За законопроектом стоит советник премьера со связями в России

Одним из авторов законопроекта "О регистрации субъектов со связями за рубежом" является Наталия Вахатова – она родом из Украины, однако имеет чешское происхождение. Ее родители приехали в Чехию в 1990-х годах, когда после Бархатной революции было объявлено о добровольной программе возвращения жителей других стран, имеющих чешские корни. Вахатова окончила гимназию в Соколове, а затем – факультет филологии Университета Яна Эвангелиста Пуркине в Усти-над-Лабем.

О том, что Наталия Вахатова – сестра чешского предпринимателя Федора Вахаты, зарабатывающего средства в России, обратил внимание аналитик по вопросам безопасности Роман Маца. В колонке для издания médium.cz он написал о коллекторской фирме ООО "ПКО "М.Б.А. Финансы", которая занимается в Москве вымоганием просроченных долговых обязательств. Ее руководителем является, согласно российским базам данных юридических лиц, Федор Вахата. В Чехии женские фамилии склоняются, поэтому эквивалентом фамилии Вахата является ее женский вариант – Вахатова.

Материнская компания российской "дочки" – чешская M.B.A. Group Finance s.r.o. На ее страницах указан и еще один компаньон фирмы, который связан с российским бизнесом, – Виктор Докучаев, упоминание о нем есть и на сайте российского Forbes. Докучаев, как говорится на чешском сайте M.B.A. Group, какое-то время возглавлял российский офис компании. Он фигурирует и в чешских реестрах юридических лиц – с 2016 по 2018 год указан директором M.B.A. Group Finance s.r.o.

Роман Маца считает эти связи Вахатовой риском для безопасности Чехии, обращая внимание на то, что среди клиентов российского филиала чешской компании – банк "ВТБ" и Сбербанк, которые контролируются правительством РФ.

"Разве российские спецслужбы, стремящиеся к абсолютному контролю над всем, что происходит в России, не следят за проживающим в России гражданином Чехии, который к тому же ведет миллиардный бизнес с банками, контролируемыми российским правительством? – пишет Роман Маца. – И разве российские спецслужбы не подозревают, что сестра этого чешского гражданина работает советником премьер-министра Чешской Республики, не пытаясь использовать эти эксклюзивные связи для продвижения властных и политических интересов российского режима в Чешской Республике?".

Наталия Вахатова при этом не скрывает своих пророссийских взглядов. В соцсетях есть тому множество доказательств – например, в 2014 году она в одном из постов писала, что Путин недооценил протесты на Майдане, в противном случае "российские спецслужбы вовремя обнаружили бы надвигающуюся угрозу". И во время, и после аннексии Крыма Россией Вахатова оставалась членом группы "Друзья России в ЧР" в фейсбуке. В одном из интервью она впоследствии оправдывалась тем, что в то время была судебной переводчицей с русского языка, поэтому и присоединилась к группе, а также тем, что речь шла о событиях 2014 года, которые нельзя сравнивать с происходящим в Украине после российского вторжения в 2022 году. Тем не менее, Вахатова проигнорировала аннексию Крыма Россией, что не было признано международным сообществом, в том числе Чехией, последовательно выступающей за территориальную целостность Украины.

Когда Вахатова работала аналитиком в Обществе про охрану свободы слова, она в своих сообщениях в фейсбуке нападала на гуманитарные или общественные организации, финансируемые из американских, европейских или норвежских фондов, утверждая, что они являются "инструментом политического влияния, служащие для распространения прогрессистских идеологий". Также она критиковала поддержку ЛГБТК+ людей и борьбу с дезинформацией, которая стала важной частью общественной дискуссии из-за российского влияния после начала войны России в Украине.

Эксперт Ассоциации по международным вопросам Карел Гавличек в интервью изданию Novinky.cz говорит, что "связи с Россией и семья, непосредственно проживающая на территории Российской Федерации, которую Кремль в любой момент может начать шантажировать, являются проблемой безопасности. Премьер-министр Андрей Бабиш должен эту проблему решить".

Сейчас в фейсбуке у Вахатовой есть множество фотографий с чешскими политиками, которые ныне являются членами правящей коалиции: лидером партии евроскептиков "Свободные" Либором Вондрачеком, избранным депутатом, или же с лидером правой популистской партии "Автомобилисты для себя" Петром Мацинкой или избранным в парламент от этой партии депутатом Филипом Туреком.

Несмотря на то, что Вахатова сейчас занимает публичную должность, ее личный сайт закрыт для посетителей, зайти на его страницы можно только под паролем.

Венгрия, Россия, Словакия

Некоторые СМИ также анализировали другой пример – российский закон об "иноагентах". Чешская черновая версия документа не предусматривает публикацию плашки или же подачи налоговой декларации по специальной процедуре, однако предполагает регистрацию, передачу информации о количестве сотрудников, источниках финансирования – даже в случае, если будет получен грант, у компании или институции появится зарубежный партнер или же она получит финансовый взнос. "В авторитарных режимах подобное законодательство используется как инструмент против организаций, критикующих правительство", – говорится в комментарии организации "Человек в беде".

При этом проект закона напоминает документы, уже принятые соседними с Чехией странами – Венгрией и Словакией. В Словакии закон был аннулирован Конституционным судом, а в Венгрии вызвал массовые протесты и сейчас документ находится на рассмотрении Европейского суда – высшей инстанции Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы.

Издание Seznam.Zpravy обратилось с просьбой проанализировать законопроект Веронику Билкову, заместителя председателя Венецианской комиссии – независимого консультативного органа Совета Европы по конституционному праву, занимающегося оценкой законопроектов европейских стран. По ее словам, документ не только не соответствует положениям чешской конституции, но и международных договоров. По словам Билковой, его действие могло бы распространяться на обычных пользователей фейсбука, так как речь идет о заграничной платформе, на которой люди делятся своими взглядами.

Против проекта закона выступили и представители чешской академической среды. Они обратили внимание на то, что документ привел бы к "стигматизации международного сотрудничества и иностранного финансирования". Чешские ВУЗы получают зарубежные гранты на исследования, а также сотрудничают с научными институциями в странах Евросоюза и за его пределами.