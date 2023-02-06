Активистке "Открытой России" Шевченко на год сократили срок

Ростовский областной суд сократил заочный срок наказания бывшему члену федерального совета общественного движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко с трёх до двух лет колонии общего режима.

С августа прошлого года Шевченко находится не в России. МВД объявило её в розыск.

Анастасия Шевченко была задержана, а затем арестована в январе 2019 года. Уголовное дело против неё стало первым в России, заведённым по статье "Осуществление деятельности нежелательной организации". В качестве меры пресечения для Шевченко суд избрал домашний арест, в условиях которого обвиняемая находилась почти два года.

В феврале 2021 года Шевченко приговорили к четырём годам условно. Затем апелляционный суд сократил срок наказания до трёх лет. Однако после того, как активистка уехала из России, суд заменил ей условный срок на реальный.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Анастасию Шевченко политической заключённой. Международная организация Amnesty International объявила её узницей совести, лишённой свободы только лишь за свои политические взгляды. В 2019 году Шевченко стала лауреатом премии имени Бориса Немцова "за исключительную отвагу в отстаивании демократических ценностей и прав человека".