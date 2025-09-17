РБК: замглавы администрации президента РФ Козак подал в отставку

Дмитрий Козак написал заявление об уходе с поста заместителя главы администрации президента по собственному желанию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с решением Козака покинуть АП. Оба источника говорят, что Козак рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

Козак — один из давних соратников президента Владимира Путина. В 2000 году, с приходом Путина на пост президента России, Козак занял должность сначала замруководителя, а потом и первого замруководителя его администрации. В 2004 году он перешел на работу в правительство. В дальнейшем работал полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, министром регионального развития, вице-премьером. В администрацию президента он вернулся в 2020 году, на позицию заместителя ее руководителя Антона Вайно.

10 августа газета The New York Times писала, что Козак недавно представил Путину план прекращения боевых действий в Украине, а также призвал к внутренним реформам в России, включая усиление контроля над силовыми структурами и создание независимой судебной системы. В публикации отмечалось, что Козак, который долгое время курировал важные государственные проекты и регионы, в последнее время постепенно утратил влияние в Кремле. При этом Козак оставался одним из немногих высокопоставленных чиновников в России, известных своим частным несогласием с войной в Украине.

Источники NYT также утверждали, что ещё до начала полномасштабного вторжения России в Украину Козак предупреждал Путина о его возможных последствиях, включая жёсткое сопротивление украинской армии и общества. После начала войны он пытался договориться о перемирии, но его предложения были отвергнуты Путиным. Несмотря на это, Козак сохраняет определённый доступ к Путину и продолжает участвовать в неофициальных контактах с западными представителями, написала в августе NYT.