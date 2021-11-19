Замглавы управления МЧС по Москве заподозрили в коррупции

В Москве задержан первый заместитель главы столичного управления МЧС Андрей Мищенко. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органов.
Официального подтверждения этой информации от ведомства нет. Источник ТАСС сообщает, что Мищенко подозревается в получении взятки за утверждения паспортов антитеррористической безопасности. Его задержали 18 ноября при получении 70 тысяч рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения. После следственных действий его отпустили.
СМИ также сообщают, что по другому уголовном делу о коррупции был задержан начальник отдела антикризисного управления московского управления МЧС Виктор Самарин. Он якобы получил 50 тысяч рублей также за выдачу предприятиям паспортов антитеррористической безопасности.
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