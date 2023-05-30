В Госдуму внесли законопроект о полном запрете смены пола

В Госдуму внесли законопроект, который вводит "полный запрет смены пола хирургическим путем". Соответствующие поправки предлагается внести в законы "Об охране здоровья" и "Об актах гражданского состояния". Как сообщается в телеграм-канале Госдумы, авторами законопроекта выступили порядка 400 депутатов.

Согласно законопроекту, хирургические операции в рамках трансгендерного перехода будут допускаться только для "лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей". Для этого будет необходимо соответствующее решение врачебной комиссии государственного учреждения здравоохранения.

Также в законопроекте предлагается запретить смену гендерного маркера в официальных документах. Сейчас это возможно при предоставлении документа об изменении пола, выданного медицинской организацией.

В пояснительной записке говорится, что в период с 2016 по 2022 год за заменой паспортов на основании изменения пола обратилось 2990 человек. Авторы законопроекта также утверждают, что справку о транссексуальности и смене пола можно получить "без каких-либо препятствий" во многих частных клиниках по всей России.

"Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию – с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии", – заявил один из авторов документа депутат Петр Толстой.