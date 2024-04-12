Запретить шаурму! Павел Московский – о непатриотичной еде

Украинский след, якобы обнаруженный в теракте в "Крокусе", неожиданно привел к истерии вокруг азиатских мигрантов в России. А самые отчаянные патриоты призывают вообще запретить шаурму, как рассадник исламского терроризма. Почему гонениям должна подвергнуться именно она, а не украинский борщ с пампушками – загадка русской души.

Борьба с непатриотичной едой активизируется последние месяцы. Яркая инициатива возникла, скажем, в Госдуме с началом Масленицы. Некий депутат Говырин решил попиариться на блинах. Их, дескать, надо есть "в противовес зарубежному фастфуду". Вот прямо без этих чудаков россияне сами не разберутся, что им надо есть, читать или смотреть.

"Именно русская кухня является одной из составляющих нашей культурной самобытности. В этом направлении развитие малого и среднего предпринимательства во многом определяют потребители, а что в основном им предлагают сейчас?" – возмутился депутат.

На это известный историк русской кухни Павел Сюткин справедливо возразил в своем телеграм-канале: "А что у нас только кухня – составляющая нашей культурной самобытности? Ничего, что вся страна, благодаря неизбывной мудрости российской власти, завалена китайскими товарами – автомобилями, обувью. Даже садовые лопаты и те китайские. И что же, надевая китайские кроссовки, вы же тут же теряете свою культурную самобытность? Правда? А вот, если съедаете пиццу или суши – то все! Сразу себя богомерзким итальянцем представляете. Или японским милитаристом".

Однако неутомимые депутаты и zомби-общественность продолжают сражаться с русофобами, масонами и другими темными силами мирового закулисья. И пока те злобно гнетут депутатский мозг, найдено гениальное решение. Член Госдумы предложил на днях: "Миллионы палаток с шаурмой никто толком не проверяет ни на гигиену, ни на предмет других требований, им явно дают зеленую улицу повсеместно… Надо набраться политической воли и административного ресурса для противостояния торговому хаосу в этом плане".

Что тут сказать? Азиатский фастфуд процветает во множестве стран. Просто, выработанные тысячелетиями, эти технологии торговли и питания везде показывают свою эффективность. Все, что может их убить, – это бедность населения, которое даже курицу в лаваше рассматривает как праздник.

Непередаваемый купаж из ароматов ладана, лаптей, немытых бород и свежего самогона – похоже, именно это и составляет основу новой русской культуры

И вот в этом направлении как раз российская власть продвигается весьма успешно. Если отбросить комичные манипуляции Росстата, то реально бедных и нищих в стране – огромное большинство. А для них даже качественная шаурма становится неподъемной. Ситуация в России усугубилась после резкого роста цен на курятину в конце прошлого года. В результате владельцы торговых точек переходят на списанные продукты и просрочку, а клиенты оказываются с отравлением в больницах.

Между тем за последний год запросов на помещения под заведения с шаурмой в Москве стало примерно в два раза меньше. Этот "вечный" бизнес становится нерентабельным даже в столице. Плюс облавы и гонения на азиатских мигрантов в последние недели не добавили ощущения оптимизма. Так что российская власть, похоже, добьет и этот потребительский сектор.

Однако одной шаурмой дело спасения отечества не ограничивается. Очередная новость просто озадачивает. В московских магазинах начал продаваться "кофе с ароматом традиционных ценностей". По смешному совпадению это известие пришло почти одновременно с суетой вокруг Всемирного русского народного собора – детища известного своей кристальной честностью православного олигарха Малофеева. Там тоже много говорилось про "продвижение духовных и нравственных ценностей".

Нас же повеселило сочетание двух новостей. Так как же должны пахнуть традиционные ценности? Неужели свежевымоченными розгами от этого поповско-патриотствующего собора? Непередаваемый купаж из ароматов ладана, лаптей, немытых бород и свежего самогона – похоже, именно это и составляет основу новой русской культуры, которую так пытается навязать России путинская власть даже в питании.

И наконец, главное. Люди едят шаурму, плов или хинкали потому, что это вкусно и дешево. Вот такой непатриотичный народ попался депутатам. А блины, пироги из сухого теста в палец толщиной и святую репу как-то не очень жалуют. Только российский народ таким был всю свою историю. И, не спрашивая власть, отчего-то начинал любить французский майонез, немецкие сосиски, итальянские макароны, татарские беляши. А также китайские и азиатские самовары и, страшно подумать, дьявольскую европейскую вилку вместо родной деревянной ложки.

А над горе-патриотами посмеивался да анекдоты сочинял.

Павел Московский – кремленолог

Высказанные в рубрике "Право автора" точки зрения могут не совпадать с позицией редакции