Запущенный из Йемена беспилотник ударил по Эйлату

Армия обороны Израиля сообщила, что в среду беспилотник, запущенный из Йемена, ударил по южному курортному городу Эйлат. Пострадали более двадцати человек.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, дрон упал в Эйлате на побережье Красного моря после того, как системе ПВО не удалось его перехватить. Это уже второй подобный инцидент за последние несколько дней. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что её бригады оказали помощь 22 пострадавшим. Среди них — двое мужчин, 26 и 60 лет, находящиеся в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями. Один человек получил ранения средней тяжести — осколочное ранение в спину, ещё 19 пострадавших получили лёгкие травмы, уточнили медики.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы с конца 2023 года неоднократно пытались атаковать Израиль, в том числе Эйлат. Атаки нарушили нормальную работу городского порта. В интервью 12-му каналу израильского телевидения мэр Эйлата Эли Ланкри призвал правительство "нанести хуситам сокрушительный ответный удар".