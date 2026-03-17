Запустили ФАБ. Александра Вагнер – о руинах интерната в Судже

Современные руины стали специфическим хранилищем травматических и ужасных воспоминаний – такими предстают разрушенные российскими бомбами города Украины. Украинские руины напоминают о безжалостном нападении армии соседней страны и одновременно являются символом сопротивления общества обезумевшему постимперскому молоху.

Есть и другие руины, символизирующие все ту же безжалостность, но к своему народу и к своей земле – руины школы-интерната в Судже. Это здание на территории России разрушили российские же войска, что привело к гибели четырех мирных жителей города в Курской области и ранениям тех, кого удалось спасти из-под завалов, а это более 80 человек. Обнародованы имена только двух погибших – 62-летней Людмилы Черкасовой и 65-летнего Анатолия Черкасова. Они – родители Юлии, согласившейся на эвакуацию в Украину после разрушения школы: она мельком увидела под завалами пальто своего отца.

В момент удара по школе-интернату в здании находились 95 местных жителей, которые готовились к эвакуации. И командир группировки российских войск, расположенных близ Суджи, знал о том, что зданием пользуются местные жители. Ранее украинские силы сообщали об этом российской стороне, а также официально объявляли о раздаче гуманитарной помощи жителям Суджи, называя местом сбора школу-интернат.

Доказательства опубликованы ВСУ – на видеозаписи есть фрагменты переговоров, которые представитель военной комендатуры украинских сил в Курской области Алексей Дмитрашкивский вел с российским генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Дмитрашкивский предупреждает Алаудинова о том, что в здании школы-интерната находятся люди (о гражданском населении в школе украинская сторона впервые информировала российскую 29 ноября 2024 года), а также обсуждает с ним другие российские удары – в частности, те, которые российская армия наносила по территории близ суджанской школы до 1 февраля 2025 года, когда здание было разрушено российским ударом.

Алаудинов говорит украинскому военному одно, а делает другое: произносит фразу, что дети и старики не должны страдать, и тут же происходит новый российский обстрел. Зная биографию генерал-лейтенанта, удивляться этому сложно, ведь первые санкции в отношении российского военного Соединенные Штаты ввели еще в 2014 году – за участие в избиении и пытках чеченского политзаключенного Руслана Кутаева, затем в 2020 году санкции ввела Великобританией – против "ответственного за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТК+ людей в Чечне". И все это до полномасштабного вторжения России в Украину.

Свидетельства о том, что именно российские удары по Судже и, в частности, школе-интернату, имели место, имеются в открытых источниках. Недавно все они были собраны в подробном расследовании украинской организации Truth Hounds, которая проанализировала происходящее в городе до авиаудара, разрушившего школу, а также заявления и версии произошедшего от российской и украинской стороны, фотографии и видео. В 40-страничном расследовании говорится, что о начале бомбардировок Суджи российские войска сообщали сами в телеграм-каналах. Эти обстрелы начались 6 января 2025 года. "Было подтверждено, что город Суджа впервые подвергся обстрелу управляемой авиационной бомбой. Российские СМИ сообщили об ударе, предположительно нанесенном бомбой ФАБ 3000", – пишут авторы расследования. В нем задокументированы несколько российских воздушных бомбардировок, которые пережила Суджа в январе, прежде чем 1 февраля было разрушено здание школы и погибли люди – 12 января две бомбы упали в 50-ти и 100 метрах от здания, 16 января – дроны атаковали автомобили с гуманитарной помощью, 31 января произошли два авиаудара.

Аналитики Truth Hounds пришли к выводу, что удар по школе, где тогда находились жители Суджи, был нанесен российскими войсками. Они изучили фотографии здания после обстрела и установили большие разрушения в центральной и верхней части здания: повреждена крыша, а также второй и третий этажи. "Это указывает на то, что удар, скорее всего, был нанесен с помощью авиационного оружия, это не были взрыв, стрельба или действие изнутри… восточная сторона здания повреждена сильнее. Это означает, что снаряд попал в восточную стену и эпицентр взрыва находился именно там. Это также указывает на вероятное направление приближения снаряда", – пишут авторы расследования. В то время российские силы находились восточнее от Суджи.

Обе стороны после удара 1 февраля по школе-интернату обнародовали свою версию произошедшего: украинское командование заявило, что речь идет об обстреле фугасной авиационной бомбой (ФАБ), которые российские войска широко используют в Украине с начала вторжения, а российские военные – что системой HIMARS, которые находятся на вооружении ВСУ.

Изображения указывают на то, что именно Россия применила авиационное оружие к востоку от Суджи

Вот что о двух версиях говорят расследователи Truth Hounds: "Ракеты HIMARS или M270 приближаются к цели по баллистической траектории. В случае многоэтажных зданий такая ракета обычно попадает в верхнюю часть, однако это не исключает возможности ракетного удара. Тем не менее, расследователи Truth Hounds не нашли доказательств боевых действий украинской авиации близ Суджи. В то же время российская авиация начала наносить удары по Судже с помощью ФАБов, оснащенных УМПК (унифицированный модель планирования и коррекции – Прим. РС), еще 6 января 2025 года, о чем сообщили сами российские военные каналы. Кроме того, на следующий день после атаки Военно-воздушные силы Украины опубликовали скриншоты из приложения "Вираж-Планшет", автоматизированной системы сбора информации о воздушной обстановке. Изображения указывают на то, что именно Россия применила авиационное оружие к востоку от Суджи, а именно самолет Су-34, запустивший ФАБ, оснащенную УМПК. Российская сторона, со своей стороны, официально не опубликовала никаких доказательств, подтверждающих их версию обстрела. Таким образом, удар, скорее всего, был нанесен российской авиацией".

Истребитель-бомбардировщик Су-34 является основным носителем бомб ФАБ, а российские СМИ опубликовали несколько видеороликов, на которых эти самолеты направляются для нанесения ударов по позициям ВСУ в Курской области. При этом точно определить, с какого военного аэродрома самолеты взлетали, в Truth Hounds не смогли: Су-34 на ближайших к Судже аэродромах удалось обнаружить, но вероятность их участия в атаке не подтверждена. Самолеты с более дальних российских военных аэродромов при этом тоже могли участвовать в бомбардировке, дозаправившись перед проведением операции. Эти подробности важны для поиска ответственных командиров, отдавших приказ нанести удар по школе, однако для определения самого факта бомбардировки Суджи Россией достаточно и других приведенных доказательств.

Определить, кто именно наносил удар по школе в Судже, важно еще и потому, что этот обстрел имеет характеристики военного преступления. В интернате в Судже, по которому был нанесен удар, в основном находились больные и пожилые люди. Их фотографии и короткие интервью впоследствии опубликовало издание "Медуза". В здании были и украинские военные – служащие военной комендатуры, а также полицейские, которые следили за порядком. Однако, как пишут авторы расследования, даже этот факт не умаляет главного – удар по школе не давал военного преимущества российской стороне, что военные на любой войне должны учитывать при планировании операций. В здании преобладали мирные жители, и оно использовалось для взаимодействия с местным населением. Вот что говорится в расследовании: "После удара 1 февраля 2025 года по школе-интернату в Судже российская сторона заявила, что в здании находился украинский штаб. Вероятно, это было сделано для оправдания нападения со стороны России. Однако подтвержденных доказательств этого утверждения нет. Нет никаких признаков того, что здание использовалось для боевых действий: нет информации о хранении оружия, командных пунктах, постоянном размещении военных или других видах деятельности, связанных с военным использованием. Таким образом, интернат не мог обеспечить какого-либо явного военного преимущества, и его уничтожение не было вызвано какой-либо реальной военной необходимостью".

Можно вспомнить удар по драмтеатру в Мариуполе, нанесенный – также, как и по Судже – накануне эвакуации. Схожесть этих двух событий может указывать на постоянную практику, которая не изменилась, несмотря на то, что в начале войны после российской бомбардировки мариупольского драмтеатра, по приблизительным оценкам, погибли от 300 до 600 человек. У театра было написано большими белыми буквами "ДЕТИ", на фасаде школы в Судже было такими же белыми буквами написано "ЛЮДИ".





Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



