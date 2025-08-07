Ссылки для упрощенного доступа

Неизвестной остаётся судьба почти 300 жителей Курской области

Суджа
Как минимум 293 человека остаются пропавшими без вести через год после начала наступления ВСУ в Курской области. Об этом пишет издание "Агентство", которое ссылается на данные волонтёров и закрытого реестра МВД Курской области. Российские власти, как отмечается, так и не обнародовали поимённый список погибших.

Родственники шести пропавших жителей Суджанского района рассказали "Агентству", что эксгумация тел, захороненных в зоне боев, всё еще не началась как минимум в селах Заолешенка, Гончаровка и Махновка. Следователи объясняли это опасностью в связи с атаками беспилотников и минированием территории.

По данным российского Следственного комитета на июль нынешнего года, всего погибли более 330 мирных жителей, свыше 550 пострадали. Украинские власти в январе сообщали, что за полгода в регионе погибли 112 человек, из них 36 - в результате российских обстрелов. Всего, по данным ВСУ, на контролируемой украинской армии территории проживали около 2 тысяч мирных жителей.

В сентябре 2024 года российские власти сообщали, что из приграничных районов выехали более 150 тысяч человек, всего эвакуации подлежало 180 тысяч человек. Ещё в марте был закрыт въезд в 122 населенных пункта в приграничных районах - там ведут работы по разминированию. В июне власти напомнили, что ограничения на въезд еще действуют, пишет "Агентство".

  • Подразделения армии Украины вошли в Курскую область 6 августа 2024 года и удерживали под контролем часть региона, включая город Суджа. 12 марта нынешнего года Минобороны России заявило, что освободило Суджу, а временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил об эвакуации 275 человек, напоминает Настоящее время.

