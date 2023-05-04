Защита пословицами. Ольга Абраменко – о злоупотреблении статусом

Недавние выступления России в органах ООН вызвали острую реакцию: более 50 стран осудили приглашение детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности 5 апреля и заблокировали официальную видеотрансляцию её онлайн-речи, во время которой представители нескольких государств покинули зал. В апреле 2023 года Россия по ротации председательствовала в Совете Безопасности (что довольно абсурдно для страны-агрессора) и 24 апреля инициировала дебаты ни больше ни меньше как по теме защиты принципов устава ООН, который она очевидно нарушает войной против Украины. Об этом говорили на заседании Совбеза и Генеральный секретарь ООН, и представитель ЕС, и другие дипломаты.

Злоупотребляя своим статусом во всемирной организации, Москва продолжает выступать на различных ооновских площадках, иногда провоцируя скандалы, а иногда, напротив, стремясь обойти острые вопросы, связанные с войной в Украине. В середине апреля Россия вполне рутинно отчитывалась в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации о соблюдении соответствующей конвенции. "Военные темы" российская делегация попыталась сразу же вынести за пределы дискуссии: якобы потому, что они рассматриваются Международным судом ООН по иску Украины к России, и это формально будто бы препятствует их обсуждению на сессии Комитета. Речь идет о заявленных Украиной нарушениях именно Конвенции о ликвидации расовой дискриминации – преследованиях крымских татар и украинцев в Крыму (в том числе о запрещении Меджлиса и недоступности образования на украинском языке). Представитель МИД даже выступил с отдельным заявлением, добавив к этому аргументу ещё один: вопросы прав человека в Крыму якобы не были предметом обсуждения прошлой сессии (хотя вот они, пункт 12 списка вопросов сессии 2017 года) и поэтому в тогдашний список рекомендаций включены безосновательно.

Непонятно, чем объяснялись странные ответы членов госделегации: некомпетентностью или осознанным "включением дурака"

Но Комитет не пошел на поводу у российской делегации, указал на несостоятельность приведенных аргументов и потребовал ответа на все "крымские вопросы", задав много других, связанных с войной: о диспропорциональной мобилизации среди этнических меньшинств и коренных народов, о вывезенных в Россию украинских детях. О детях российские представители в целом повторили тезисы выступления Львовой-Беловой (не похищение, а "гуманитарная миссия по эвакуации из зоны конфликта", "ни в коем случае не усыновление, а временная семейная забота"). По поводу Крыма подробным ответом делегация России Комитет не удостоила. Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов защищался пословицей: "лучше один раз увидеть", чем слушать в стенах ООН "ангажированных представителей разных общественных организаций".

В ответы российской делегации на "мирные" вопросы военная и санкционная реальности тоже нет-нет да и вторгались. Например, огромную разницу между десятками тысяч заблокированных за распространение ненависти сайтов и малым числом привлеченных за это к ответственности представительница Генеральной прокуратуры объяснила тем, что ненависть распространяется с иностранных ресурсов, причем в последнее время именно против русских граждан. Представитель Министерства спорта рассказал о борьбе с расизмом в футболе, но не преминул пожаловаться на дискриминацию российских спортсменов.

Иногда было непонятно, чем объяснялись странные ответы членов госделегации – некомпетентностью или осознанным "включением дурака". Представитель Министерства труда поведал Комитету, что невысокая оплата труда мигрантов не нарушает их права и что российские граждане на тех же работах тоже получают мало, как будто не понимая, что спрашивали его не о равенстве всех трудящихся на бумаге, а о системном "кидалове" мигрантов на практике. Представитель МВД на голубом глазу сообщил, что метод профилирования используется при поимке серийных убийц, но никогда при "проверочных мероприятиях", как будто не зная об антимигрантских облавах и проверках документов у людей неславянской внешности с сопутствующим вымогательством и прочим полицейским произволом.

Чемпионом по завиральности в этот раз оказался представитель Министерства образования. Отвечая на вопрос о сегрегации детей в отдельных "цыганских классах" (широко применяемой дискриминационной практике), он сообщил: "В Российской Федерации... ведётся обучение на 74 национальных языках. Поэтому по решению родителей и самой школы возможен выбор любого(!) языка, в частности цыганского/рома, для обучения и воспитания. В такие классы и такие школьные группы, группы дополнительного образования могут включаться ребята любой национальности, никаких ограничений по признаку национальности или расы здесь нет". Интересно, чиновник Минобра в курсе, что после поправок 2018 года к Закону об образовании родные – нерусские – языки изучаются "добровольно по выбору", чтобы, не дай бог, не было "ущерба" русскому государственному? С какого потолка он взял цифру о 74 языках преподавания (статистика в этой области запутанная, их, скорее всего, около 25, и это "титульные" языки субъектов Федерации)? Ну а выбор "любого" языка и классы с "цыганским языком обучения и воспитания" – это даже не хлестаковщина, а ноздрёвщина…

Комитет ООН всегда внимательно относится к теме прав ромского/цыганского меньшинства, и нельзя сказать, что Федеральное агентство по делам национальностей совсем уж безучастно к его рекомендациям. Жаль только, что российские чиновники вновь пишут о якобы кочевом образе жизни рома, к которому цыгане якобы если и обращаются, то лишь вынужденно (как, например, жертвы погромов в Чемодановке и Усть-Абакане в 2019 годах). Власти отрицают проблему расизма, на которой держится структурная дискриминация ромского народа. Во время сессии глава российского ведомства заявил: погромы и поджоги произошли не на этнической почве, не из-за предрассудков, а в результате "антисоциального поведения отдельных представителей цыганского народа". К сожалению, свидетельства антицыганских предрассудков в России приходится видеть постоянно: это и вспыхивающие по всей стране конфликты с последующими "народными сходами" и требованиями "выселить всех цыган", и ставшие привычными облавы и рейды против целых поселков, и отчаянная ненависть в соцсетях, и даже мало кого смущающая употребительность слова "инфоцыгане" для обозначения сомнительных блогеров.

Темы расизма далеки от войны только на первый взгляд – совсем не случайно в своем иске к России в Международном суде ООН Украина апеллирует к нарушениям Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, говоря о ситуации в Крыму. В альтернативном докладе Антидискриминационного центра "Мемориал" в Комитет ООН подчёркивается: аннексия Крыма, создание марионеточных "республик" и, наконец, вторжение в Украину в 2022 году имеют самое прямое отношение к проблемам расизма, дискриминации, межэтнической напряженности. Ведь эти катастрофические события стали возможными и не вызвали должного сопротивления российского общества в том числе потому, что много лет нагнеталась антимигрантская истерия, власти потворствовали ксенофобии, проповедовали "особый путь" и национальное величие, насаждали "традиционные ценности" (читай, мракобесие), продвигали псевдоисторические конструкции об "исконных российских территориях". Оценка Левада-центром уровня ксенофобии и расизма накануне вторжения показала, что более половины опрошенных (51–52%) не желали пускать в страну ромов/цыган, африканцев, трудовых мигрантов – выходцев из Центральной Азии, 45% – китайцев, 41% – чеченцев, 32% – украинцев.

Особый цинизм кроется в том, что в преступную агрессию непропорционально вовлекаются эти самые люди: жители беднейших "этнических" регионов, этнические меньшинства, малочисленные коренные народы, потерявшие работу мигранты, недавние граждане России – выходцы из стран бывшего СССР, для которых недавно приобретённое гражданство стало источником смертельного риска. Комитет по ликвидации расовой дискриминации уже выпустил новые рекомендации в адрес России, с жесткой критикой и по "мирным", и по "военным" вопросам, которые московская делегация так стремилась избежать.



Ольга Абраменко – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

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