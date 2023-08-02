Застреливший 11 человек в синагоге в Питтсбурге приговорён к смерти

Присяжные в США единогласно приговорили к смертной казни Роберта Бауэрса, который в октябре 2018 года устроил стрельбу в синагоге в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В результате атаки тогда погибли 11 человек, ещё шестеро получили ранения.

Суд рассматривал дело как массовое убийство с отягчающим обстоятельством - мотивом ненависти. Во время стрельбы Бауэрс выкрикивал антисемитские лозунги и призывал убивать всех евреев.

Стрельба в питтсбургской синагоге "Древо жизни" 27 октября 2018 года стала самым массовым убийством на прочве антисемитизма в истории США. Как сообщили СМИ, Бауэрс, вооружённый винтовкой и несколькими пистолетами, ворвался в синагогу во время субботней молитвы и открыл огонь по прихожанам. До этого он писал в интернете посты с угрозами в адрес еврейских общественных организаций.

Приговор Бауэрсу -- первый смертный приговор, вынесенный в США при правлении администрации президента Джо Байдена. Защита приводила аргументы о нестабильном психическом состоянии обвиняемого в момент совершения преступления, однако присяжные не сочли их доказательными.