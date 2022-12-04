Россиянин, предположительно завербованный в "ЧВК Вагнера" попал в плен в Украине и попросил не отдавать его России. Интервью с ним выложил украинский журналист, а личность подтвердило издание "Вёрстка".

Интервью с попавшим в плен 26-летним гражданином России 3 декабря опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов. В видео пленный утверждает, что он — бывший заключённый, который находился на территории Украины в составе "ЧВК Вагнера". По его словам, вагнеровцам угрожали расстрелом при отступлении. Он попросил не обменивать его на украинских пленных.

Изданию "Вёрстка" удалось найти сестру человека на видео. Она подтвердила его личность и заявила, что он несколько раз оказывался в заключении. Журналисты выяснили подробности последнего уголовного дела, по которому россиянин был осуждён.

В сентябре 2020 года районный суд в Липецкой области приговорил его к 3,5 годам колонии за кражу полугодовалого ягнёнка. В материалах дела также упоминаются попытка угона автомобиля и незаконное проникновение в сарай. Суд оценил ущерб в 4 тысячи рублей.

Предположительно, россиянин был завербован в "ЧВК Вагнера" в сентябре. Ему оставалось сидеть чуть больше года.

Ранее многочисленные журналистские расследования установили, что сотни или тысячи российских заключённых освобождаются из колоний для участия в войне в Украине в составе "ЧВК Вагнера". Им обещают помилование за участие в боевых действиях. Российским законодательством такое освобождение от наказаний не предусматривается. Глава ЧВК Евгений Пригожин на попавшем в сеть видео из одной из российских колоний заявляет заключённым, что согласившиеся отступить или сдаться в плен будут убиты.

В ноябре в интернете появилось видео, на котором неизвестные убивают одного из попавших в ЧВК, а затем в плен в Украине заключённых, Евгения Нужина. Сообщалось, что перед убийством он был обменян украинской стороной. Украина заявила, что он сам согласился на обмен.