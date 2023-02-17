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Зеленский: компромисс с Путиным невозможен. "Потому что нет веры"

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогнозируемое весеннее наступление российской армии уже фактически началось. "Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях", — сказал Зеленский в интервью Би-би-си, приуроченного к годовщине начала войны России против Украины.

Украинский президент считает, что ВСУ способны сдержать натиск российских войск и начать контрнаступление, однако для этого необходимо больше помощи от западных стран. "Безусловно, современное вооружение - это то, что приближает мир. Язык оружия - единственный, который понимает Россия", - сказал Зеленский.

При этом он вновь подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки и компромиссы с Владимиром Путиным. Сдача украинских территорий России была бы ошибкой, поскольку после этого Россия "начнет раз за разом возвращаться". Какие-либо территориальные компромиссы будут только ослаблять украинское государство и создали бы "бомбу в центре Украины и бомбу в центре Европы", уверен украинский президент. По словам Зеленского, вопрос не в слове "компромисс", а в том с кем он. Компромисс с Путиным не возможен, потому что ему нет веры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Американская разведка и западные аналитики с начала года неоднократно предупреждали, что Москва готовит новое наступление, которое может быть приурочено к годовщине вторжения.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия в феврале попытается "отыграться за прошлые поражения".

В последние дни появляется всё больше прогнозов о том, что Россия может начать наступление, чтобы опередить прибытие в Украину новых партий современной боевой техники.

На днях газета Financial Times сообщила со ссылкой на два анонимных источника в разведке неназванной западной страны, что Россия накапливает самолёты и вертолёты у границ Украины и намеревается использовать их для будущего большого наступления. Западные союзники в этой связи подчёркивают необходимость отправки Украине как можно больше средств противовоздушной обороны.

13 февраля The Washington Post писала, что по оценкам украинской и западных разведок Россия в данный момент сосредоточила в Украине около 300 тысяч человек, что вдвое больше, чем в начале вторжения.

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