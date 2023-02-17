Зеленский: компромисс с Путиным невозможен. "Потому что нет веры"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогнозируемое весеннее наступление российской армии уже фактически началось. "Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях", — сказал Зеленский в интервью Би-би-си, приуроченного к годовщине начала войны России против Украины.

Украинский президент считает, что ВСУ способны сдержать натиск российских войск и начать контрнаступление, однако для этого необходимо больше помощи от западных стран. "Безусловно, современное вооружение - это то, что приближает мир. Язык оружия - единственный, который понимает Россия", - сказал Зеленский.

При этом он вновь подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки и компромиссы с Владимиром Путиным. Сдача украинских территорий России была бы ошибкой, поскольку после этого Россия "начнет раз за разом возвращаться". Какие-либо территориальные компромиссы будут только ослаблять украинское государство и создали бы "бомбу в центре Украины и бомбу в центре Европы", уверен украинский президент. По словам Зеленского, вопрос не в слове "компромисс", а в том с кем он. Компромисс с Путиным не возможен, потому что ему нет веры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Американская разведка и западные аналитики с начала года неоднократно предупреждали, что Москва готовит новое наступление, которое может быть приурочено к годовщине вторжения.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия в феврале попытается "отыграться за прошлые поражения".

В последние дни появляется всё больше прогнозов о том, что Россия может начать наступление, чтобы опередить прибытие в Украину новых партий современной боевой техники.

На днях газета Financial Times сообщила со ссылкой на два анонимных источника в разведке неназванной западной страны, что Россия накапливает самолёты и вертолёты у границ Украины и намеревается использовать их для будущего большого наступления. Западные союзники в этой связи подчёркивают необходимость отправки Украине как можно больше средств противовоздушной обороны.

13 февраля The Washington Post писала, что по оценкам украинской и западных разведок Россия в данный момент сосредоточила в Украине около 300 тысяч человек, что вдвое больше, чем в начале вторжения.