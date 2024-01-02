Зеленский назвал изоляцию Крыма главной целью ВСУ в 2024 году

Изоляция аннексированного Россией Крыма и поражение российского флота в Чёрном море станут основными приоритетами вооружённых сил Украины в 2024 году. Об этом в интервью с журналом The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Украина уже одерживает победы на полуострове, уничтожив достаточное количество кораблей Черноморского флота. При этом успех Киева напрямую зависит о помощи стран Запада. Зеленский в разговоре с The Economist запросил для Украины крылатую ракету "Таурус", чтобы разрушить Крымский мост и отрезать полуостров от России.

Вместе с тем президент Украины не стал говорить о конкретных планах, сославшись на то, что утечки информации перед наступлением украинской армии летом прошлого года помогли России подготовить оборону.

The Economist обращает внимание, что Зеленский не определил временных сроков для возвращения оккупированных Россией территорий на востоке Украины под контроль Киева. Ближайшей задачей, по словам президента, станет защита Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева.

Зеленский отметил, что рассчитывает на военную помощь США. При этом Украина должна наращивать собственное производство вооружений, если западных поставок не хватит, подчеркнул президент. Он сообщил, что попросил американское правительство предоставить Украине лицензии на производство оружия, начиная от артиллерийских систем до ракет для ПВО.

Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии. Если Украина проиграет, то президент России Владимир Путин будет готов вести войну с Западом, утверждает украинский лидер.

"Путин чувствует слабость, как животное, потому что он животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", — сказал Зеленский.