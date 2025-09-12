Зеленский назвал Келлога "системой ПВО не хуже "Пэтриота""

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября на конференции Yalta European Strategy в Киеве, в которой принял участие в очередной раз приехавший в Киев спецпредставитель президента США Кит Келлог, сравнил Келлога с системой ПВО "Пэтриот".

"Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем "Пэтриоты"", - сказал президент Украины, добавив: "Об этом действительно говорят каждый раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться".

Келлог рассмеялся в ответ на эти слова.

Зеленский имел в виду то, что во время визитов спецпредставителя Дональда Трампа в Украину российские военные воздерживаются от масштабных ударов по Киеву. Комментаторы подметили это уже во время предыдущего визита Келлога, который длился несколько дней. При этом в последнее время российские военные наносят удары по Киеву регулярно, используя как беспилотники, так и ракеты. На днях, как утверждается, из-за попадания ракеты возник пожар в здании Кабинета министров.

Когда же в Киеве Келлог, удары по столице не наносятся. В ночь на 12 сентября по Украине было выпущено 40 беспилотников, что существенно меньше обычного.

"Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Всё, что нужно – квартиру, всё, что нужно", - пошутил Зеленский, отметив, что сделает это, если Келлог сможет добиться от России прекращения огня.

В своём выступлении Зеленский также отметил, что по-прежнему считает, что президент России Владимир Путин хочет захватить всю Украину. "Российская машина войны остановится, только когда у неё закончится топливо", - сказал он, отметив, что давление Запада должно быть достаточно сильным для того, чтобы Путин отказался от своих целей.

Зеленский в пятницу встретился также с главами МИД Великобритании Иветт Купер и Польши Радославом Сикорским, которые также приехали в Киев. Ранее сообщалось о визите в столицу Украины также сына британского короля принца Гарри.