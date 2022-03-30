Зеленский: "Компромиссов по территориальной целостности не будет"

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередной раунд российско-украинских переговоров, который прошел в Стамбуле, заявил, что Киев готов продолжать переговорный процесс и нацелен на его результативность. Однако никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины "быть не может и не будет. Это четкие принципы, четкое видение возможного результата," - сказал Зеленский в видеобращении.

В целом, по его мнению, от российской стороны на переговорах прозвучали позитивные сигналы. Однако верить заявлениям о сокращении активности российской армии на киевском и черниговском направлениях пока не стоит. "Эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов, а украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны в Донбассе, что доверять можно только конкретному результату," - сказал Зеленский.

Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии также предостерегли страны Запада от утраты бдительности в отношении России – после того как Москва объявила о решении снизить военную активность вблизи Киева и Чернигова. Президент США Джо Байден заявил, что не поверит в то, о чём говорит Россия, пока не увидит результата её действий. Байден подчеркнул, что Запад должен оставаться сплочённым и решительным в отношениях с Москвой.